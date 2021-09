All'Olimpico di Torino va in scena il Derby della Mole tra Torino e Juventus: le info su dove vedere il match in tv e streaming.

Nella settima giornata di Serie A, riflettori puntati sul Derby della Mole. Allo Stadio Olimpico 'Grande Torino' si sfidano il Torino e la Juventus.

Le piemontesi arrivano al tanto atteso faccia a faccia appaiate in classifica a quota 8 punti e, al momento, aggrappate alla parte sinistra della classifica.

Il Toro è reduce dal pareggio in casa del Venezia che ha visto il nuovo acquisto Brekalo trovare il primo goal in maglia granata, prima che Aramu fissasse il punteggio sul definitivo 1-1.

La Juve, invece, ha colto la prima vittoria casalinga del suo torneo piegando a fatica la Sampdoria, regolata 3-2 dalle reti di Dybala, Bonucci e Locatelli.

QUANDO SI GIOCA TORINO-JUVENTUS

Torino-Juventus si giocherà sabato 2 ottobre allo Stadio Olimpico 'Grande Torino' di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE TORINO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida tra Torino e Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà sufficiente scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione oppure collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, a console come PlayStation (4/5) o Xbox (X, One, One S) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La diretta streaming del Derby di Torino sarà possibile sempre grazie a DAZN. Sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata se ci si connette tramite smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista che racconterà Torino-Juventus su DAZN sarà Pierluigi Pardo. Il ruolo di seconda voce è stato invece affidato a Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-JUVENTUS

Con Pjaca ai box e Praet sempre in dubbio si va verso la conferma del duo Brekalo-Linetty alle spalle di Sanabria. A centrocampo Juric opta per la continuità: Singo e Ansaldi sulle fasce, Lukic e Mandragora al centro. In difesa out Djidji squalificato: largo a Zima, Bremer e Rodriguez. In porta Milinkovic-Savic.

Problemi in attacco per la Juve a causa degli infortuni di Dybala e Morata. Si va verso il tandem Kean-Chiesa. A centrocampo Cuadrado a destra con Rabiot largo a sinistra, mentre in mediana dovrebbero agire Bentancur e Locatelli. C'è Szczesny tra i pali, difesa a quattro con Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean.