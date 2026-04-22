Dove vedere Torino-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Quattro punti per laurearsi matematicamente campione d'Italia. A prescindere dai risultati delle rivali.

L'Inter vede vicinissimo lo Scudetto e potrebbe conquistarlo già nella 34ª giornata di Serie A in casa del Torino, anche se i nerazzurri dovranno eventualmente sperare in notizie favorevoli da chi li segue in classifica.

Granata invece salvi grazie alla cura D'Aversa, che ha scacciato pericolosi fantasmi e riportato serenità in un ambiente tutt'altro che allineato alla gestione Cairo.

Di seguito le info su Torino-Inter, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e diretta streaming del match.

Come guardare Torino-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Torino-Inter sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) nonché visibile in tv anche su DAZN, così come in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Torino-Inter: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

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Torino-Inter si gioca domenica 26 aprile 2026, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Torino - Inter Probabile formazione Panchina Allenatore R. D'Aversa Probabile formazione Panchina Allenatore C. Chivu

Probabili formazioni Torino-Inter

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica