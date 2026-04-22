Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoInter
Guarda su NOWGuarda su DAZN
Claudio D'Amato

Dove vedere Torino-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Torino vs Inter
Torino
Inter

Inter a Torino con vista su uno Scudetto dietro l'angolo: tutte le info sul match, incluse quelle riguardanti canale tv, diretta streaming e formazioni.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quattro punti per laurearsi matematicamente campione d'Italia. A prescindere dai risultati delle rivali.

L'Inter vede vicinissimo lo Scudetto e potrebbe conquistarlo già nella 34ª giornata di Serie A in casa del Torino, anche se i nerazzurri dovranno eventualmente sperare in notizie favorevoli da chi li segue in classifica.

Granata invece salvi grazie alla cura D'Aversa, che ha scacciato pericolosi fantasmi e riportato serenità in un ambiente tutt'altro che allineato alla gestione Cairo.

Di seguito le info su Torino-Inter, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e diretta streaming del match.

Come guardare Torino-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Inter crest
Inter
INT

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Torino-Inter sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) nonché visibile in tv anche su DAZN, così come in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Torino-Inter: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Inter si gioca domenica 26 aprile 2026, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Torino - Inter

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Torino-Inter

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.

Forma

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
16/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

TOR

Ultime 5 partite

INT

0

Vittorie

0

Pareggi

5

Vittorie

3

Goal segnati

14
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità