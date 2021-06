La Svizzera sogna in grande, di fronte la Spagna nei quarti di finale: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

La Svizzera è la grande sorpresa di Euro 2020 fin qui, grazie alla vittoria contro la Francia Campione del Mondo e favoritissima per la vittoria del torneo da oltre un anno. Ora gli elvetici dovranno vedersela contro la Spagna, arrivata ai quarti nonostante prestazioni complicate e casi di covid.

Entrambe le squadre hanno terminato i propri ottavi oltre i tempi regolamentari: nel primo caso la Svizzera ha come detto eliminato la Francia, ai calci di rigore, mentre la Spagna ha avuto la meglio sulla Croazia dopo i supplementari. 3-3 per entrambe al 90', 8-7 per gli elvetici ai rigori, 5-3 per la Roja dopo i due tempi extra.

Svizzera-Spagna fa parte della parte sinistra del tabellone, quella che comprende anche Italia e Belgio: se la Nazionale azzurra dovesse battere Lukaku e compagni, ora i favoriti numero uno per il successo finale, sfiderà la vincente tra il team Petkovic e quello Luis Enrique per conquistare la finalissima di Wembley.

QUANDO SI GIOCA SVIZZERA-SPAGNA

La gara tra Svizzera e Spagna valida per Euro 2020 e in particolare i quarti di finale si giocherà venerdì 2 luglio 2021 alle ore 18: appuntamento allo Stadio San Pietroburgo dell'ononima città russa.

DOVE VEDERE SVIZZERA-SPAGNA IN TV E STREAMING

Svizzera-Spagna sarà trasmessa in diretta tv da Sky e dalla Rai. I canali di riferimento nel primo caso saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Per questa sfida è come detto prevista anche la trasmissione in chiaro sulla Rai: il match sarà visibile su Rai 1, con collegamento da San Pietroburgo a partire dalle ore 17.30.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match tra Svizzera e Spagna in streaming su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go .

Un’alternativa è rappresentata da NOW TV, previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Anche la Rai proporrà la visione in diretta streaming della gara. Per poter seguire gratuitamente Svizzera-Spagna attraverso i vostri dispositivi, basterà accedere a RaiPlay e registrarsi.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-SPAGNA

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Fernandes, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayà; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia.