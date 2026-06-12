Il canale TV e le opzioni di live streaming per Svezia vs Tunisia sono disponibili qui sotto. In Italia, la partita è trasmessa su DAZN.

Come vedere Svezia-Tunisia con una VPN

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Svezia-Tunisia: data e orario

Svezia e Tunisia si affrontano all'Estadio BBVA di Monterrey nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, in una partita del Gruppo F che potrebbe già indirizzare il cammino di entrambe le nazionali nel torneo.

La Svezia arriva al Mondiale dopo una qualificazione sofferta attraverso i playoff UEFA, dove ha superato Ucraina e Polonia. Graham Potter guida una squadra costruita attorno a due dei centravanti più letali d'Europa: Alexander Isak e Viktor Gyökeres, coppia che sulla carta rappresenta uno dei reparti offensivi più pericolosi dell'intera competizione.

Isak, fresco di un'estate di pressioni dopo il trasferimento da 125 milioni di sterline al Liverpool, avrà tutto da dimostrare su questo palcoscenico. Gyökeres, dal canto suo, è reduce da una stagione straordinaria in club e si presenta al Mondiale con la fame di chi vuole consacrarsi definitivamente a livello internazionale.

La Tunisia di Sabri Lamouchi si presenta invece con un bilancio in chiaroscuro nelle ultime settimane. Gli Aquilotti di Cartagine hanno incassato una pesante sconfitta per 5-0 contro il Belgio appena una settimana prima del via, un risultato che ha sollevato più di qualche interrogativo sulla tenuta difensiva della squadra.

Eppure la Tunisia è una formazione capace di sorprendere. La loro struttura tattica, basata su transizioni veloci e solidità difensiva, può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Hannibal Mejbri ed Ellyes Skhiri sono i riferimenti tecnici di un centrocampo che non manca di qualità.

Si tratta del primo incrocio tra le due nazionali da oltre vent'anni, il che aggiunge un ulteriore elemento di curiosità a una sfida che vale punti pesanti in un girone completato da Paesi Bassi e Giappone.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere Svezia vs Tunisia in TV e in live streaming.

Formazioni

Graham Potter dovrebbe schierare la Svezia con Kristoffer Nordfeldt in porta, una difesa a quattro composta da Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke e Gabriel Gudmundsson, con Jesper Karlström e Yasin Ayari a centrocampo. Bernhardsson e Nygren agiranno sulla trequarti a supporto del tandem offensivo Isak-Gyökeres. Non si registrano infortuni o squalifiche nella rosa svedese.

Sabri Lamouchi risponde con Abdelmouhib Chamakh tra i pali e una linea difensiva formata da Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi e Yan Valery. Elias Achouri, Ismael Gharbi e Hannibal Mejbri comporranno il centrocampo, con Ellyes Skhiri e Rani Khedira in mezzo al campo e Hazem Mastouri in attacco. Anche per la Tunisia non si segnalano assenze per infortuni o squalifiche al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Svezia ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Potter arriva dalla fase di qualificazione con prestazioni convincenti, tra cui il 3-1 rifilato all'Ucraina e il 3-2 alla Polonia nei playoff mondiali. L'ultimo test prima del torneo ha visto un pareggio per 2-2 contro la Grecia, mentre la sconfitta per 3-1 contro la Norvegia resta l'unico scivolone recente. Nelle cinque gare ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9.

La Tunisia ha totalizzato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite, con un bilancio di 2 gol segnati e 7 subiti. Il risultato più recente è la pesante sconfitta per 5-0 contro il Belgio il 6 giugno, preceduta da un ko per 1-0 contro l'Austria. L'unico successo del periodo è arrivato contro Haiti, mentre il pareggio a reti bianche con il Canada ha interrotto una serie negativa. La squadra arriva al Mondiale con una forma difensiva da rivedere.

Precedenti

SVE Ultima partita TUN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Tunisia 1 - 0 Svezia 0 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Nei dati disponibili, Svezia e Tunisia si sono affrontate una sola volta: il 12 febbraio 2003, in un'amichevole disputata con la Tunisia come squadra di casa, terminata 1-0 per i nordafricani. Si tratta quindi dell'unico precedente registrato tra le due nazionali.

Classifica





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