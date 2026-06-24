Le opzioni per seguire Sudafrica vs Corea del Sud in diretta TV e in streaming sono elencate di seguito.

Come vedere Sudafrica-Corea del Sud con una VPN

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Sudafrica-Corea del Sud: data e orario

Il Sudafrica affronta la Corea del Sud allo Stadio Monterrey in una partita del Girone A della Coppa del Mondo 2026 che vale la qualificazione agli ottavi di finale. Per Bafana Bafana è una finale anticipata: solo la vittoria basta per andare avanti.

Hugo Broos porta la sua squadra a questo appuntamento dopo un cammino tortuoso. La sconfitta per 2-0 contro il Messico all'esordio aveva messo i sudafricani con le spalle al muro, ma un rigore al novantesimo trasformato da Teboho Mokoena ha strappato un pareggio prezioso contro la Repubblica Ceca nella seconda giornata. La matematica è semplice: vincere o tornare a casa.

L'assenza di Mokoena per squalifica è il problema più grande per Broos. Il centrocampista del Mamelodi Sundowns è il cuore pulsante di questa squadra, e trovare chi lo sostituisca all'altezza non sarà facile. Oswin Appollis ha brillato contro i cechi e dovrà confermarsi protagonista nel momento più importante del torneo per i Bafana.

La Corea del Sud arriva in una posizione più confortevole, ma non può permettersi di sottovalutare l'avversario. Hong Myung-bo sa che un pareggio basta per garantire il passaggio del turno dopo la sconfitta per 1-0 contro il Messico nella seconda giornata. Una sconfitta, però, rimetterebbe tutto in discussione.

I Guerrieri Taeguk hanno qualità indiscutibile. Son Heung-min guida l'attacco, Kim Min-jae presidia la difesa e Lee Kang-in fornisce la fantasia dalla trequarti. È una squadra costruita attorno al talento dei giocatori che militano nei campionati europei, con l'esperienza necessaria per gestire partite ad alta tensione.

Due squadre, una posta in gioco enorme, e un solo posto disponibile negli ottavi. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Hugo Broos schiera il seguente undici probabile per il Sudafrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Sphephelo Sithole, Jayden Adams, Thalente Mbatha; Thapelo Maseko, Iqraam Rayners, Oswin Appollis. Al momento non risultano infortunati o squalificati nella rosa di Bafana Bafana, anche se eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Myung-Bo Hong risponde con questo undici probabile per la Corea del Sud: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee, Moon-Hwan Kim; In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Jae-Sung Lee, Young-Woo Seol; Kang-In Lee, Heung-Min Son. Nessun infortunio o squalifica è al momento segnalato per i Guerrieri Taeguk.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 11 T. Zwane

4 T. Mokoena Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Sudafrica ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca il 18 giugno, conquistato grazie a un rigore nel finale. In precedenza, i Bafana avevano subito una sconfitta per 2-0 contro il Messico all'esordio mondiale dell'11 giugno. L'unica vittoria in questo periodo risale al 6 giugno, un 1-0 in amichevole contro la Giamaica. Complessivamente, il Sudafrica ha segnato due gol e ne ha subiti tre nelle ultime cinque uscite.

La Corea del Sud arriva con tre vittorie nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Messico il 19 giugno. Prima di quel ko, i coreani avevano battuto la Repubblica Ceca per 2-1 il 12 giugno e travolto Trinidad e Tobago per 5-0 il 31 maggio. Le due sconfitte nel periodo sono arrivate in amichevole: 1-0 contro l'Austria e 1-0 contro El Salvador, entrambe in partite di preparazione. I Guerrieri Taeguk hanno segnato otto gol e ne hanno incassati sei nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati storici sugli scontri diretti tra Sudafrica e Corea del Sud nel dataset attuale. Questa sezione verrà aggiornata con le informazioni sui precedenti incontri non appena saranno disponibili.

Classifica





Nel Girone A dei Mondiali, la Corea del Sud occupa attualmente il secondo posto, mentre il Sudafrica è quarto all'ultima giornata della fase a gironi.





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