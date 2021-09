La Juventus è ospite dello Spezia nella quinta giornata di Serie A: le info sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e in streaming.

Lo Spezia ospita la Juventus allo stadio "Alberto Picco" nel primo turno infrasettimanale della nuova stagione di Serie A, arrivata alla quinta giornata e già importante per definire ambizioni e classifica delle diverse squadre.

Gli uomini di Thiago Motta, reduci dalla vittoria esterna al Penzo contro il Venezia raggiunta nel finale grazie alla rete di Bourabia, hanno staccato la zona retrocessione, conquistando punti importanti contro una diretta concorrente nell'ultimo turno.

I bianconeri di Massimiliano Allegri, invece, sono ancora a quota 2 in classifica, con l'ultimo punto conquistato all'Allianz Stadium contro il Milan, dopo essere passati in vantaggio grazie ad Alvaro Morata, ma essere stati raggiunti da Ante Rebic.

Sarà anche una gara da preparare con la massima lucidità possibile, gestendo le forze e il minutaggio dei vari giocatori che nel weekend scenderanno di nuovo in campo.

QUANDO SI GIOCA SPEZIA-JUVENTUS

Spezia-Juventus, gara valida per la quinta giornata e per il primo turno infrasettimanale di Serie A, è in programma nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 settembre 2021 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Thiago Motta e quella di Massimiliano Allegri sarà alle ore 18.30.

DOVE VEDERE SPEZIA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Spezia-Juventus sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l'app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile vedere Spezia-Juventus anche in diretta streaming, sempre su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-JUVENTUS

Non dovrebbero esserci cambi nello Spezia di Thiago Motta rispetto alla gara vinta contro il Venezia: i bianconeri hanno dimostrato di star bene e di saper tenere bene il campo. In porta andrà Zoet, difeso da Amian, Erlic Nikolaou e Ferrer. In mediana Sala, Maggiore e Bastoni, confermato da mezzala. Tridente composto da Verde, Antiste e Gyasi.

Nella Juventus, invece, pochi dubbi: in porta dovrebbe andare Szczesny, autore di una buona prova contro il Milan, con Danilo, De Ligt, che dovrebbe dare il cambio a Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in difesa. A centrocampo confermati Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Rabiot, mentre in avanti insieme a Dybala Allegri dovrebbe scegliere Chiesa, con Morata uscito anzitempo contro i rossoneri.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Sala, Maggiore, Bastoni; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Chiesa.