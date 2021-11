Useremmo un eufemismo nel definire il Gruppo C di Europa League equilibrato: quattro squadre in tre punti e raggruppamento aperto ad ogni scenario, con il Napoli - per ora - a guardare tutti dall'alto verso il basso.

Sono 7 i punti totalizzati dalla squadra di Spalletti, uno in più rispetto al Legia secondo e due sul Leicester terzo: sono invece tre le lunghezze di vantaggio sullo Spartak Mosca, fanalino di coda del girone ma capace di regalare un bel dispiacere agli azzurri nel match d'andata.

Al 'Maradona', infatti, furono i russi ad esultare con un pirotecnico 2-3: gara condizionata dall'espulsione di Mario Rui alla mezz'ora di gioco, quando il risultato era di 1-0 in favore di Insigne e compagni.

Il Napoli ha la grande occasione di volare agli ottavi di finale con un turno di anticipo: serviranno contemporaneamente una vittoria contro la formazione russa e un pareggio tra Leicester e Legia Varsavia, il che vorrebbe dire primo posto aritmetico.

Ricordiamo, infatti, che da quest'anno soltanto la prima classificata ha la certezza di proseguire il proprio cammino con l'avanzamento direttamente agli ottavi di finale: tutte le seconde dovranno disputare i sedicesimi assieme alle terze provenienti dai gironi di Champions League.

QUANDO SI GIOCA SPARTAK MOSCA-NAPOLI

Spartak Mosca-Napoli si giocherà mercoledì 24 novembre 2021 alla 'Otkrytie Arena' di Mosca, la capitale della Russia. Calcio d'avvio alle ore 16.30 italiane.

DOVE VEDERE SPARTAK MOSCA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Sarà possibile seguire Spartak Mosca in diretta sulle smart tv di ultima generazione grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) oltre che con dispositivi come Tim Vision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Anche Sky trasmetterà l'incontro sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (253 del satellite).

Streaming disponibile attraverso la suddetta app di DAZN, scaricabile su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android: da pc, invece, basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara grazie all'applicazione di Sky Go, mentre l'alternativa è rappresentata dalla piattaforma NOW.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Stefano Borghi ad effettuare la telecronaca. Sky invece non ha ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno la partita.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA-NAPOLI

Russi con la coppia d'attacco composta da Promes e Sobolev, Ignatov nel ruolo di trequartista. Sulla destra spazio all'ex interista Moses, capitan Dzhikiya a guidare la difesa.

Spalletti ritrova Mario Rui a sinistra dopo i due turni di squalifica, Meret tra i pali. Fabian e Anguissa in mediana con Zielinski, Elmas prende il posto di Lozano mentre Mertens è in vantaggio su Petagna per sostituire l'infortunato Osimhen.

SPARTAK MOSCA (3-4-1-2): Selikhov; Kutepov, Caufriez, Dzhikiya; Moses, Zobnin, Litvinov, Ayrton Lucas; Ignatov; Promes, Sobolev. All. Rui Vitoria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Elmas, Mertens, Insigne. All. Spalletti.