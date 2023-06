Dove vedere Spagna-Italia in tv e streaming

La semifinale di Nations League mette davanti Spagna e Italia: tutte le informazioni sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'Italia di Roberto Mancini è pronta a una sfida cruciale, quella con la Spagna per la semifinale di Nations League.

Sentir parlare di semifinale riporta alla mente quella di Euro 2020 vinta ai rigori dagli Azzurri.

Sembra però passata una vita da quella trionfale spedizione: l'Italia ha fallito la qualificazione ai mondiali del 2022, mentre la Spagna ha deluso, venendo eliminata dal Marocco agli ottavi di finale, sempre ai calci di rigore.

Alla guida della nazionale in maglia rossa ora non c'è più Luis Enrique, sostituito da De La Fuente, che sta cercando di rinnovare l'ambiente, a partire dalle convocazioni.

Anche per questo Spagna-Italia è interessante: chi vincerà se la vedrà con la vincente di Olanda-Francia nella finalissima, mentre chi perderà disputerà la finalina per il terzo posto.

QUANDO SI GIOCA SPAGNA-ITALIA

Il calcio d'Inizio di Spagna-Italia è previsto per il 15 giugno alle 20.45 allo stadioDe Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi.

DOVE VEDERE SPAGNA-ITALIA IN TV E IN STREAMING

La partita tra Spagna e Italia sarà trasmessa in diretta tv sia da Rai 1 che da Sky Sport Uno, via satellite, al canale 201.

Non solo la tv: Spagna-Italia si potrà seguire anche in streaming. La partita sarà infatti trasmessa tramite RaiPlay, SkyGo e NOW TV. Per vederla bisognerà scaricare le apposite app su smartphone e tablet, o collegarsi agli omonimi siti internet da pc.

IN DIRETTA SU GOAL

Per non perdersi nessuna emozione di Spagna-Italia si potrà seguire anche la diretta testuale su GOAL,dove verranno raccontate le azioni principali.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-ITALIA

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Baldè; Fabian Ruiz, Rodri, Merino; Dani Olmo, Morata, Gavi. All. De La Fuente.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Gnonto. All. Mancini.