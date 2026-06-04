







Come vedere Spagna-Iraq con una VPN

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Spagna-Iraq: data e orario

La Spagna ospita l'Iraq in un'amichevole internazionale all'Abanca-Riazor di La Coruña, un test di preparazione in vista del Mondiale 2026 che inizierà l'11 giugno in Nord America.

Luis de la Fuente schiera una squadra ricca di talento, con Pedri, Gavi e Rodri a formare un centrocampo di altissimo livello. La Roja arriva a questa partita reduce da un lungo periodo di inalterabilità nei risultati, con una striscia positiva che si estende fino alla primavera del 2024.

Una delle note più attese riguarda Lamine Yamal: il giovane fenomeno del Barcellona ha recuperato da un infortunio al tendine del ginocchio che aveva messo in dubbio la sua partecipazione al torneo, ma il suo livello di forma e il minutaggio che riuscirà ad accumulare restano una variabile aperta per la selezione spagnola.

Dall'altra parte, l'Iraq di Graham Arnold si presenta a questa sfida dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale 2026, un traguardo storico che manca alla nazionale mesopotamica da quasi quarant'anni. I Lions of Mesopotamia affronteranno il Gruppo I contro Norvegia, Francia e Senegal, e questa amichevole rappresenta un banco di prova prezioso contro un avversario di primo piano.

L'Iraq ha chiuso il suo recente percorso di preparazione con una vittoria sull'Andorra e un successo playoff contro la Bolivia, dimostrando solidità nei momenti decisivi. La partita contro la Spagna offrirà ad Arnold indicazioni concrete sullo stato della sua squadra prima dell'esordio mondiale.

Per seguire la gara in diretta TV o in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni disponibili.

Formazioni

Luis de la Fuente dovrebbe affidarsi a un undici titolare che vede Unai Simon tra i pali, con Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Cubarsi e Marc Pubill a formare la linea difensiva. A centrocampo spazio al trio Pedri, Gavi e Rodri, mentre in attacco sono previsti Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal e Ferran Torres. Non si segnalano infortuni o squalifiche nel gruppo spagnolo; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in avvicinamento al calcio d'inizio.

Graham Arnold punta su Jalal Hassan in porta, con una difesa composta da Zaid Tahseen, Hussein Ali, Akam Hashem e Merchas Doski. Il centrocampo iracheno dovrebbe vedere Aimar Sher, Amir Al-Ammari e Ibrahim Bayesh, mentre Youssef Amyn, Ayman Hussein e Ali Al Hamadi agiranno nel reparto offensivo. Anche per l'Iraq non si registrano assenze per infortuni o squalifiche al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Spagna ha registrato tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite, per un totale di nove gol segnati e due subiti. L'ultimo impegno si è concluso con uno 0-0 contro l'Egitto il 31 marzo 2026. In precedenza, la Roja aveva battuto la Serbia 3-0 e ottenuto un netto 4-0 contro la Georgia nelle qualificazioni mondiali. L'unica nota stonata è il 2-2 contro la Turchia nel playoff UEFA, anche se la qualificazione al Mondiale era già stata garantita.

L'Iraq ha vinto due delle ultime cinque partite, perdendone due e pareggiandone nessuna. La vittoria più recente è arrivata il 29 maggio 2026 contro Andorra per 1-0. In precedenza, i Lions of Mesopotamia avevano battuto la Bolivia 2-1 nel playoff di qualificazione mondiale. Le due sconfitte sono arrivate entrambe durante la FIFA Arab Cup di dicembre 2025, contro Giordania (1-0) e Algeria (2-0).

Precedenti

I dati disponibili non includono precedenti incontri tra Spagna e Iraq. Non è possibile fornire statistiche testa a testa sulla base delle informazioni in nostro possesso.

Classifica









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