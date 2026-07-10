Coppa del Mondo - Quarti di finale Los Angeles Stadium

Di seguito trovi il canale TV e l'opzione di streaming disponibile per seguire Spagna vs Belgio in diretta.

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Spagna-Belgio: data e orario

La Spagna affronta il Belgio nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026, venerdì 10 luglio al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. È una delle sfide più attese della fase a eliminazione diretta di questo torneo nordamericano.

La Roja di Luis de la Fuente arriva a questo appuntamento con un primato difensivo straordinario: zero gol subiti in cinque partite al Mondiale, con il portiere Unai Simón che ha stabilito un nuovo record di minuti senza capitolare. Il gol di Mikel Merino al 90' ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo negli ottavi, confermando la solidità e il cinismo di una squadra costruita per vincere.

Il Belgio, guidato da Rudi Garcia, si presenta a Los Angeles con una striscia di 18 partite senza sconfitta in tutte le competizioni. I Diavoli Rossi hanno demolito i padroni di casa degli Stati Uniti 4-1 a Seattle negli ottavi, con una prestazione che ha cancellato ogni dubbio sulla loro pericolosità offensiva.

Il cammino belga non è stato privo di difficoltà: pareggi contro Iran ed Egitto nella fase a gironi avevano sollevato qualche interrogativo. Ma la vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda e il successo sofferto per 3-2 contro il Senegal, prima della goleada contro gli USA, raccontano una squadra in crescita costante.

L'assenza di Amadou Onana, infortunatosi al ginocchio contro gli Stati Uniti e ormai fuori dal torneo, rappresenta un problema serio per il centrocampo belga. Kevin De Bruyne dovrebbe tornare titolare, con Youri Tielemans e Nicolas Raskin chiamati a compensare la perdita del mediano difensivo.

Dall'altra parte, la Spagna può contare su Mikel Oyarzabal, capocannoniere della squadra con quattro reti, e sull'estro di Lamine Yamal e Dani Olmo per scardinare una difesa che dovrà fare a meno del suo schermo principale.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, con l'orario esatto del calcio d'inizio, trovi tutte le informazioni qui di seguito.

Formazioni

La Spagna di Luis de la Fuente non registra infortuni né squalifiche ufficiali in vista del quarto di finale. Al momento non è stata diramata una formazione ufficiale: ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Il Belgio di Rudi Garcia deve fare i conti con la pesante assenza di Amadou Onana, costretto a lasciare il campo durante la partita contro gli Stati Uniti per un problema al ginocchio e ufficialmente fuori dal torneo. Anche le condizioni di Zeno Debast sono da monitorare, con un test in extremis che ne deciderà la disponibilità. Non è stata ancora comunicata la formazione titolare: aggiornamenti saranno aggiunti prima del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 24 A. Onana

Stato di forma

La Spagna ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, tutte disputate in questo Mondiale. Il risultato più recente è il successo per 1-0 sul Portogallo negli ottavi, deciso dal gol di Merino nel recupero. In precedenza, La Roja aveva battuto l'Austria 3-0 e l'Arabia Saudita 4-0, con una vittoria per 1-0 sull'Uruguay e un pareggio a reti inviolate contro Cabo Verde a completare il percorso. In cinque partite, la Spagna ha segnato otto gol e non ne ha subiti nessuno, mantenendo la porta inviolata in ogni gara del torneo.

Il Belgio ha vinto tre delle ultime cinque gare, con due pareggi. L'ultima uscita è stata la netta vittoria per 4-1 sugli Stati Uniti a Seattle, con De Ketelaere, Vanaken e Lukaku tra i marcatori. Prima di quella prestazione, i Diavoli Rossi avevano battuto il Senegal 3-2 in rimonta e la Nuova Zelanda 5-1, dopo aver pareggiato 0-0 con l'Iran e 1-1 con l'Egitto. Nelle cinque partite considerate, il Belgio ha segnato 13 gol e ne ha incassati quattro.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali nel dataset disponibile risale a settembre 2016, un'amichevole in cui la Spagna si impose 2-0 con il Belgio in campo come squadra di casa. Prima di quella sfida, la Spagna aveva travolto il Belgio 5-0 in un playoff di qualificazione mondiale nel 2009, dopo un successo per 2-1 a Bruxelles nell'ottobre 2008. Considerando le cinque partite elencate, la Spagna ha vinto tutte e cinque, segnando undici gol e subendone soltanto uno.

Classifica





Il Belgio ha chiuso al primo posto nel Gruppo G di questo Mondiale. La Spagna ha vinto il Gruppo H ed entra nei quarti di finale come prima classificata nella propria parte del tabellone.





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