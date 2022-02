Seconda contro terza della Liga. Il derby andaluso tra Siviglia e Betis catalizza l'attenzione del weekend in Spagna, dove per la 26ª giornata di campionato il Papu Gomez e soci affrontano i 'cugini'.

Stagione super, quella disputata fin qui da entrambe le squadre: Siviglia alle spalle del Real Madrid capolista e agli ottavi di Europa League (sfiderà il West Ham), dove ci sarà anche il Betis - accoppiata con l'Eintracht Francoforte - capace di veleggiare sul gradino più basso del podio della Liga appena dietro ai rivali cittadini. Siviglia a 51 punti in classifica, Betis a quota 46.

QUANDO SI GIOCA SIVIGLIA-BETIS

Il derby tra Siviglia e Betis si gioca domenica 27 febbraio 2022 allo stadio 'Ramon Sanchez Pizjuan' di Siviglia: calcio d'inizio previsto alle ore 16:15.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-BETIS IN TV E STREAMING

Siviglia-Betis sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per vederla in televisione occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Per vedere la partita tra il Siviglia ed il Betis in streamin, sarà necessario collegarsi al sito di DAZN tramite PC o notebook, o scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet.

FORMAZIONI UFFICIALI SIVIGLIA-BETIS

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Fernando, Diego Carlos, Acuna; Delaney, Jordan, Rakitic; Corona, Gomez, En-Nesyri.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Bellerin, Bartra, Victor Ruiz, Alex Moreno; Guido Rodriguez, William; Canales, Tello, Fekir; Borja Iglesias.