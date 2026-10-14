Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Stamford Bridge

La partita tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura live.

Come vedere Shakhtar Donetsk-AEK Atene con una VPN

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Shakhtar Donetsk-AEK Atene: data e orario

Shakhtar Donetsk e AEK Atene si affrontano a Stamford Bridge in una sfida di Champions League che mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento in momenti di forma molto diversi.

Lo Shakhtar, allenato da Arda Turan, ha dominato il campionato ucraino nelle ultime settimane, collezionando vittorie convincenti prima di questo impegno europeo. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e concretezza offensiva, qualità che vorrà confermare anche sul palcoscenico continentale.

L'AEK Atene di Marko Nikolic arriva a Londra con grande fiducia dopo un inizio di stagione brillante. I greci hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, compresa una netta affermazione in Coppa, e si presentano come avversari tutt'altro che scomodi.

In Champions League, le due squadre occupano posizioni di classifica che rendono questa partita importante per entrambe le ambizioni europee. Lo Shakhtar è diciottesimo, l'AEK quindicesimo: punti preziosi in palio per chi vuole risalire.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Lo Shakhtar Donetsk dovrà fare a meno di Eguinaldo e Irakli Azarovi, entrambi indisponibili per infortunio. Arda Turan dovrebbe schierare dal primo minuto Dmytro Riznyk in porta, con una difesa composta da Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko e Valeriy Bondar, mentre Isaque e Gleiker Mendoza sono attesi in attacco.

L'AEK Atene non registra assenti per infortuni né squalificati. Marko Nikolic dovrebbe affidarsi a Luka Jovic e Zini in avanti, con Lovro Majer e Razvan Marin a supporto nel mezzo, e Alberto Brignoli tra i pali.

Stato di forma

Lo Shakhtar Donetsk arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, per un bilancio complessivo molto positivo. L'ultima gara in campionato si è conclusa con un netto 3-0 contro il Veres Rivne, mentre in Champions League la squadra aveva pareggiato 1-1 contro il PSV. Nelle cinque partite considerate, gli ucraini hanno segnato sette gol subendone solo due.

Anche l'AEK Atene presenta un ruolino di marcia solido: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. I greci hanno travolto il Panserraikos FC per 8-1 in Coppa e battuto l'OFI Crete 3-0 nell'ultimo turno di campionato. In Champions League, l'AEK aveva già dimostrato il proprio valore superando il LASK per 1-0.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene. Ulteriori informazioni saranno aggiornate in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica





In Champions League, lo Shakhtar Donetsk occupa attualmente la diciottesima posizione, mentre l'AEK Atene è quindicesima. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione nella fase a gironi.





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