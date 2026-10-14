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Dove vedere Shakhtar Donetsk-AEK Atene in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Shakhtar Donetsk vs AEK Atene
Shakhtar Donetsk
AEK Atene
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Stamford Bridge

La partita tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura live.

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Shakhtar Donetsk-AEK Atene: data e orario

Shakhtar Donetsk e AEK Atene si affrontano a Stamford Bridge in una sfida di Champions League che mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento in momenti di forma molto diversi.

Lo Shakhtar, allenato da Arda Turan, ha dominato il campionato ucraino nelle ultime settimane, collezionando vittorie convincenti prima di questo impegno europeo. La squadra ha dimostrato solidità difensiva e concretezza offensiva, qualità che vorrà confermare anche sul palcoscenico continentale.

L'AEK Atene di Marko Nikolic arriva a Londra con grande fiducia dopo un inizio di stagione brillante. I greci hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, compresa una netta affermazione in Coppa, e si presentano come avversari tutt'altro che scomodi.

In Champions League, le due squadre occupano posizioni di classifica che rendono questa partita importante per entrambe le ambizioni europee. Lo Shakhtar è diciottesimo, l'AEK quindicesimo: punti preziosi in palio per chi vuole risalire.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk - AEK Atene

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
page.match.formation.title
AEK Atene crest
AEK Atene
AEK
4-4-2
D. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasP. HenriqueP. HenriqueM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoIsaqueIsaqueG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasA. BrignoliA. BrignoliF. RelvasF. RelvasH. MoukoudiH. MoukoudiS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaM. VitalisM. VitalisR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerZiniZiniL. JovicL. Jovic
AEK Atene crest
AEK Atene
AEK
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Formazione titolare

AEK Atene

Allenatore

  • A. Turan
  • M. Nikolic

Lo Shakhtar Donetsk dovrà fare a meno di Eguinaldo e Irakli Azarovi, entrambi indisponibili per infortunio. Arda Turan dovrebbe schierare dal primo minuto Dmytro Riznyk in porta, con una difesa composta da Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko e Valeriy Bondar, mentre Isaque e Gleiker Mendoza sono attesi in attacco.

L'AEK Atene non registra assenti per infortuni né squalificati. Marko Nikolic dovrebbe affidarsi a Luka Jovic e Zini in avanti, con Lovro Majer e Razvan Marin a supporto nel mezzo, e Alberto Brignoli tra i pali.

Stato di forma

SHK

SHK - Forma

KAR
V1-2
PSV
D1-1
CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
Gol segnato (subito)
11/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
AEK

AEK - Forma

LAS
V1-0
ATT
D1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
Gol segnato (subito)
15/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lo Shakhtar Donetsk arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, per un bilancio complessivo molto positivo. L'ultima gara in campionato si è conclusa con un netto 3-0 contro il Veres Rivne, mentre in Champions League la squadra aveva pareggiato 1-1 contro il PSV. Nelle cinque partite considerate, gli ucraini hanno segnato sette gol subendone solo due.

Anche l'AEK Atene presenta un ruolino di marcia solido: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. I greci hanno travolto il Panserraikos FC per 8-1 in Coppa e battuto l'OFI Crete 3-0 nell'ultimo turno di campionato. In Champions League, l'AEK aveva già dimostrato il proprio valore superando il LASK per 1-0.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene. Ulteriori informazioni saranno aggiornate in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
8
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
28
InterInterINT
200246-20
S
S
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
32
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, lo Shakhtar Donetsk occupa attualmente la diciottesima posizione, mentre l'AEK Atene è quindicesima. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione nella fase a gironi.


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