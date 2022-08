Dove vedere la Serie C 2022/23 in diretta tv e streaming

Il 28 agosto scatta il campionato di Serie C 2022/2023: tutte le informazioni su dove seguire le partite in diretta tv e in streaming.

Il prossimo 28 agosto scatta ufficialmente la stagione 2022/23 del campionato di Serie C. Saranno 60 le squadre chiamate a battagliare con l'obiettivo di raggiungere la promozione in Serie B.

Come di consueto, la struttura del campionato non cambia, con tutte le partecipanti distribuite in tre gironi da 20 squadre che daranno il là alla regular season, attraverso la quale verranno stabilite le tre promozioni dirette in B.

Poi, sarà la volta del percorso playoff che consentirà ad una quarta squadra di raggiungere la seconda serie italiana per ordine d'importanza.

Di seguito, tutte le informazioni su dove seguire le partite del campionato di Serie C in tv e in streaming.

LA SERIE C IN TV: DOVE VEDERLA

Sarà possibile seguire la Serie C 2022/2023 in diretta tv e in chiaro sulla Rai che trasmetterà il posticipo del lunedì di ogni giornata della regular season, oltre a una gara per turno di Coppa Italia e la Supercoppa.

Le restanti partite, invece, si potranno seguire in diretta su Sky che detiene i diritti per trasmettere le gare di C.

LA SERIE C IN STREAMING: DOVE VEDERLA

Le partite del campionato di Serie C si potranno seguire in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma a cui si può accedere - previo abbonamento - scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi attraverso pc o notebook.

Gli abbonati Sky potranno servirsi del servizio di Sky Go per seguire le dirette delle gare in streaming.

Per quanto riguarda la gara in chiaro del lunedì, sarà possibile ricorrere al servizio streaming gratuito di Rai Play.