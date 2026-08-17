Dove vedere tutte le partite della tua squadra in Serie A, coppe europee e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA TUA SQUADRA IN SERIE A

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Per seguire tutte le partite della tua squadra del cuore in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino di una squadra in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.

Per i tifosi che desiderano seguire esclusivamente la propria squadra del cuore è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE IN CHAMPIONS LEAGUE

Per seguire il cammino della tua squadra del cuore in Champions League nella stagione 2026/27 serve un abbonamento a Sky, che trasmette la maggior parte delle partite della competizione sui canali Sky Sport. Le gare sono disponibili in streaming anche su NOW e Sky Go per gli abbonati.

Inoltre, Amazon Prime Video trasmette in esclusiva la migliore partita del mercoledì di ogni turno, con la possibilità che venga scelta anche una sfida con protagonista una squadra italiana. Per seguire tutte le gare del tuo club nella massima competizione europea potrebbe quindi essere necessario affiancare l'abbonamento a Sky con quello a Prime Video.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE IN EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE

Per seguire il cammino della tua squadra del cuore in Europa League e Conference League nella stagione 2026/27 serve un abbonamento a Sky, che trasmette tutte le partite di entrambe le competizioni sui canali Sky Sport. Le gare sono disponibili in streaming anche su NOW e Sky Go per i clienti dell'emittente.

Una partita per ogni turno di ciascuna competizione sarà visibile in chiaro su TV8. La scelta delle sfide trasmesse su TV8 viene comunicata di volta in volta e potrebbe riguardare anche la tua squadra, consentendo ai tifosi di seguire gratuitamente alcune serate europee.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE IN COPPA ITALIA

Le partite di Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi potranno quindi vedere l'intero percorso della propria squadra in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.



