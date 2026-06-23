Di seguito trovate il canale TV e le opzioni di streaming disponibili per seguire Scozia vs Brasile in diretta.

Come vedere Scozia-Brasile con una VPN

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Scozia-Brasile: data e orario

La Scozia affronta il Brasile all'Hard Rock Stadium di Miami nell'ultima giornata del Girone C della Coppa del Mondo 2026. Per i ragazzi di Steve Clarke è una partita da dentro o fuori: servono punti per sperare nella qualificazione agli ottavi.

I brasiliani arrivano a Miami da capolista del gruppo, ma la strada verso gli ottavi di finale non è stata priva di ostacoli. Il pareggio all'esordio contro il Marocco ha lasciato qualche dubbio, prima che la netta vittoria sull'Haiti ristabilisse le gerarchie.

Per la Scozia, questo Mondiale rappresenta il ritorno sulla scena globale dopo quasi trent'anni di assenza. La vittoria all'esordio contro Haiti ha acceso l'entusiasmo della Tartan Army, ma la sconfitta contro il Marocco ha ridimensionato le ambizioni e reso questa partita decisiva.

Il grande tema in casa Brasile è il possibile ritorno di Neymar. L'attaccante del Santos ha saltato le prime due partite del torneo per un problema al polpaccio, ma sembra aver recuperato e potrebbe figurare almeno tra i sostituti. Lucas Paqueta ha descritto il suo rientro in allenamento come una notizia fondamentale per il gruppo.

Assente invece Raphinha, che ha riportato un infortunio muscolare contro Haiti. La sua Coppa del Mondo è in bilico, una perdita pesante per Carlo Ancelotti considerando la qualità che il giocatore del Barcellona avrebbe potuto portare in questo torneo.

Scott McTominay si candida a trascinatore della Scozia. Il centrocampista del Napoli è in forma straordinaria e rappresenta il punto di riferimento tecnico e caratteriale della squadra di Clarke in un momento in cui ogni errore potrebbe costare l'eliminazione.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV o in streaming, e per tutte le informazioni sull'orario di calcio d'inizio, continuate a leggere.

Formazioni

Steve Clarke può contare su una rosa senza indisponibili dichiarati. Il tecnico scozzese dovrebbe schierare Angus Gunn in porta, con una difesa composta da Grant Hanley, Jack Hendry e Andrew Robertson. Nathan Patterson agirà sulla fascia destra, mentre a centrocampo spazio a Scott McTominay, Ryan Christie e Lewis Ferguson. John McGinn e Ben Doak completeranno la trequarti, con Che Adams riferimento offensivo.

Carlo Ancelotti deve fare a meno di Raphinha, out per infortunio muscolare. Il Brasile dovrebbe scendere in campo con Alisson Becker tra i pali, Marquinhos, Gabriel, Danilo e Douglas Santos in difesa. A centrocampo Casemiro e Bruno Guimaraes, con Lucas Paqueta, Rayan e Vinicius Junior alle spalle di Matheus Cunha. Aggiornamenti sulla disponibilità di Neymar verranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 11 Raphinha

Stato di forma

La Scozia ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I ragazzi di Clarke hanno battuto Haiti 1-0 al debutto mondiale, preceduto da due amichevoli positive: 4-0 sulla Bolivia e 4-1 sul Curaçao. Le note negative sono la sconfitta per 1-0 contro il Marocco nella seconda giornata del girone e il ko contro la Costa d'Avorio a marzo. In totale, la Scozia ha segnato sei gol e ne ha subiti tre in questo periodo.

Il Brasile ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con un solo pareggio. La Seleção ha travolto Haiti 3-0 nella seconda giornata del Mondiale e ha chiuso in parità 1-1 con il Marocco all'esordio. Prima del torneo, i verdeoro hanno battuto Panama 6-2 e Croazia 3-1 in amichevole, oltre a superare l'Egitto 2-1. Nelle ultime cinque gare il Brasile ha segnato quindici reti e ne ha incassate cinque.

Precedenti

SCO Ultima partita BRA 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Brasile 2 - 0 Scozia 0 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

L'unico precedente disponibile tra le due nazionali risale al 27 marzo 2011, quando il Brasile superò la Scozia 2-0 in un'amichevole. Si tratta dell'unico dato disponibile tra le due selezioni nel recente passato.

Classifica





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