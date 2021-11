Il turno infrasettimanale valido per la quindicesima giornata di Serie A mette di fronte Sassuolo e Napoli.

I neroverdi vengono dall'impegno di San Siro contro il Milan, dal quale sono usciti con una prestigiosa vittoria per 1-3.

Napoli che invece ha ospitato nel turno precedente la Lazio al Maradona, ottenendo un successo per 4-0 che gli ha permesso di allungare a +3 proprio su rossoneri.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-NAPOLI

La sfida tra Sassuolo e Napoli si giocherà mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45 presso il "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia.

DOVE VEDERE SASSUOLO-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per chi è in possesso di un abbonamento, la gara sarà visible in tv scaricando l'app di DAZN sui televisori smart di ultima generazione compatibili o sulle console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora sfruttando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa si può collegare il TIMVISION Box al televisore.

SASSUOLO-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Sassuolo-Napoli è visibile anche in diretta streaming. Basterà accedere al sito di DAZN con un PC o un notebook o scaricando l'app di DAZN sugli smartphone, pc e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

A curare la telecronaca per DAZN sarà Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Francesco Guidolin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-NAPOLI

Dionisi potrebbe confermare la squadra uscita vittoriosa da 'San Siro' col tridente formato da Berardi, Scamacca e Raspadori. A centrocampo ancora Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique.

Spalletti deve fare a meno di Anguissa, Politano e Osimhen ma ritrova Demme, che si gioca una maglia a centrocampo con Lobotka. Per il resto fiducia a Mertens, autore di una pregevole doppietta contro la Lazio.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.