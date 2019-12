Dove vedere Sampdoria-Juventus in tv e streaming

La Sampdoria ospita la Juventus nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Claudio Ranieri sfida la capolista di Maurizio Sarri nell'anticipo della 17ª giornata di deciso per via dell'imminente gara di , che vedrà i bianconeri sfidare la a Riyad. I genovesi sono quindicesimi in classifica con e con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, i piemontesi guidano la graduatoria a pari merito con l' a quota 39, con un cammino di 12 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta contro la Lazio.

Nei 61 precedenti in Serie A giocati in casa dei doriani, la Vecchia Signora è in leggero vantaggio sul piano statistico con 22 vittorie, 21 pareggi e 18 k.o. Negli ultimi 2 anni hanno sempre vinto però i blucerhiati, mentre per trovare l'ultima vittoria dei bianconeri occorre risalire al 19 marzo 2017, con uno 0-1 targato Cuadrado in favore della squadra allora guidata da Massimiliano Allegri.

La Sampdoria ha collezionato 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate di campionato, la Juventus invece è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate in campionato.

Manolo Gabbiadini è il miglior marcatore dei genovesi con 4 reti all'attivo, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, autore di 9 goal, è il bomber dei Campioni d' .

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-JUVENTUS

Sampdoria-Juventus si giocherà la sera di mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 18.55 nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida Sampdoria-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app.

Un alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.