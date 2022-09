Dove vedere Salisburgo-Milan in tv e streaming

Esordio europeo per i campioni d'Italia in casa degli austriaci: le probabili formazioni della sfida, dove vederla in tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione Il Milan è pronto all'esordio in Champions League e quest'anno i rossoneri vogliono partire nel migliore dei modi. La squadra di Pioli affronta il Salisburgo in Austria, in una gara che può già dire tanto su quello che sarà il percorso europeo dei campioni d'Italia in carica. Segui Salisburgo-Milan su Sky. Attiva ora Gli austriaci sono alla terza partecipazione consecutiva in Champions League e hanno dimostrato di saper frequentare con un certo agio la massima competizione continentale europea. QUANDO SI GIOCA SALISBURGO-MILAN La prima gara di Champions League per austriaci e rossoneri si disputerà martedì 6 settembre alla Red Bull Arena di Salisburgo. Calcio d'inizio alle 20:45. DOVE VEDERE SALISBURGO-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING Sarà Sky a trasmettere le immagini dell'incontro sfida tra Salisburgo e Milan. Per vederla bisognerà dunque collegarsi ai canali Sky Sport Action (numero 206) e Sky Sport (numero 253) disponibili sulla piattaforma satellitare con abbonamento attivo ai pacchetti Sport o Calcio. Se invece vorrete seguire la partita in diretta streaming, potete connettervi all'app Sky Go e selezionare il canale dove viene trasmesso l'incontro, ma anche su Mediaset Infinity +, sempre per gli abbonati. I servizi sono usufruibili sia da pc fisso che da dispositivo mobile come smartphone e tablet. TELECRONISTA E SECONDA VOCE Sky ha scelto Federico Zancan come telecronista della partita, mentre sarà Luca Marchegiani ad affiancarlo al commento tecnico. PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO-MILAN SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Sucic; Okafor, Fernando. All. Jaissle MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli Scelti da Goal Probabili formazioni 5ª giornata: Pellegrini trequartista

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Da Winks a Hrustic: guida ai volti nuovi della Serie A