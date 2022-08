Dove vedere Salernitana-Roma in tv e in streaming

Prima di campionato per la Salernitana e la Roma. Gli aggiornamenti sulle formazioni e le info sulla trasmissione in tv e streaming.

La Roma vuole ricominciare la stagione come ha concluso quella precedente, ovvero vincendo. I giallorossi si presentano ai nastri di partenza della Serie A decisamente rafforzati dalla campagna acquisti estiva e puntano almeno ad un piazzamento in Champions League.

Anche la Salernitana vola sulle ali dell'entusiasmo, dopo un'estate durante la quale si è goduta la salvezza prodigiosa ottenuta nel finale dello scorso campionato.

Nel campionato 2021/2022 da entrambi i confronti ad uscire vincitrice è stata la squadra di Mourinho. L'andata, giocata nella seconda giornata in Campania, ha visto i giallorossi imporsi per 4-0.

Ben più ardua la gara di ritorno, con la Roma capace di vincere solamente per 2-1 e nei minuti finali grazie ai goal di Carles Perez e Smalling dopo essere andata sotto nel primo tempo per via di una punizione di Radovanovic.

QUANDO SI GIOCA SALERNITANA-ROMA

Salernitana-Roma si disputerà domenica 14 agosto 2022 allo stadio Arechi di Salerno. Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45.

DOVE VEDERE SALERNITANA-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida tra Nicola e Mourinho sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile su ogni smart tv tramite l'applicazione dedicata, disponibile per i possessori di Sky Q e usufruibile anche attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). Chi non possiede una smart tv, può ricorrere a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Anche la diretta streaming di Salernitana-Roma sarà disponibile su DAZN: basterà collegarsi da pc al sito ufficiale ed accedere al catalogo dopo aver inserito le proprie credenziali, o accedere direttamente dall'applicazione su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-ROMA

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Mantovani, Fazio, Gyomber; Kechrida, L.Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Sy; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho