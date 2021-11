Archiviato l'ultimo weekend calcistico è di nuovo tempo di Serie A con le 20 squadre della massima serie italiana che tornano in campo per l'ultimo turno infrasettimanale del 2021.

Torna in campo anche la Juventus, chiamata a rispondere presente al test dello Stadio Arechi contro la Salernitana.

Guarda Salernitana-Juventus su DAZN. Attiva ora

La formazione di Colantuono nell'ultimo turno hanno interrotto la striscia negativa grazie al pari conquistato alla "Sardegna Arena" contro il Cagliari, con la rete al 90' di Bonazzoli.

Per i bianconeri, invece, nel weekend sconfitta casalinga per 0-1 contro l'Atalanta, con il destro violento di Duvan Zapata e i fischi dell'"Allianz Stadium".

QUANDO SI GIOCA SALERNITANA-JUVENTUS

Salernitana-Juventus si giocherà martedì 30 novembre allo Stadio Arechi di Salerno. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE SALERNITANA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La partita della Juventus sul campo della Salernitana verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Dopo esservi abbonati a DAZN sarà sufficiente scaricare l'app dedicata su una moderna smart tv o, in alternativa, collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match anche in diretta streaming scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al portale attraverso pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Salernitana-Juventus sarà Ricky Buscaglia, aiutato da Massimo Ambrosini in commento tecnico.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-JUVENTUS

Colantuono con i dubbi Gondo e Ribery: se il francese potrebbe rientrare contro i bianconeri, l'ivoriano potrebbe essere costretto a fermarsi ai box. In porta andrà Belec, con Veseli, Gyomber, Gagliolo e Ranieri in difesa. Coulibaly, Di Tacchio e Obi andranno in mediana, con Bonazzoli poco dietro a Djuric e Simy.

Allegri in ansia per Chiesa e McKennie: in porta Szczesny, difeso da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Pellegrini. In mediana possibile cambio a due con Locatelli e Rabiot in mezzo. Sulla trequarti Kulusevski, Dybala e Bernardeschi potrebbero agire dietro a Morata.

L'articolo prosegue qui sotto

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Coulibaly; Bonazzoli; Djuric, Simy. All. Colantuono.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri