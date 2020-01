Dove vedere Roma-Torino in tv e streaming

La Roma sfida il Torino nell'anticipo serale della 18ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida il di Walter Mazzarri nell'anticipo serale della domenica della 18ª giornata di . I capitolini occupano il 4° posto in classifica con 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, mentre i granata sono decimi a pari merito con il a quota 21, con un cammino di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Segui Roma-Torino in diretta streaming su DAZN

Nei 74 precedenti disputati in casa in Serie A, la Lupa conduce ampiamente con un bilancio di 48 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte. L'ultima volta che il Torino superò la Roma in trasferta fu il 13 maggio 2007, quando una rete dell'ex Roberto Muzzi regalò i 3 punti alla squadra di De Biasi su quella di Spalletti.

Da allora si è registrato un netto dominio giallorosso, con 10 successi consecutivi dei padroni di casa in altrettanti confronti nel massimo campionato. La Roma, che sta per passare nelle mani del magnate americano Dan Friedkin, è reduce da 3 vittorie e un pareggio contro l' nelle ultime 4 giornate, il Torino invece ha ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta con la nelle ultime 4 gare disputate.

Il bosniaco Edin Dzeko è il miglior marcatore dei giallorossi con 7 goal realizzati, stesso bottino realizzativo del 'Gallo' Andrea Belotti, bomber dei granata.

QUANDO SI GIOCA ROMA-TORINO

Roma-Torino si giocherà la sera di domenica 5 gennaio 2020 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ROMA-TORINO IN TV E STREAMING

La sfida Roma-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma-Torino sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno inoltre seguire la sfida in diretta streaming anche sui loro pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Sarà sufficiente nel primo caso collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare il match dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO

Fonseca potrebbe confermare la stessa formazione che ha superato la prima della sosta per le festività. In difesa, davanti a Pau López, a destra Florenzi potrebbe spuntarla su Spinazzola, con Mancini e Smalling coppia centrale e Kolarov esterno basso a sinistra. In mediana tandem composto da Veretout e Diawara. Davanti Dzeko agirà da centravanti, supportato alle sue spalle dai trequartisti Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Perotti. L'argentino dovrebbe essere nuovamente preferito a Mkhitaryan. Tornerà a disposizione anche Kluivert, che con ogni probabilità partirà dalla panchina, mentre restano indisponibili Cristante, Pastore, Santon, Zappacosta e il secondo portiere Mirante.

Piena emergenza per Mazzarri, che non potrà fare affidamento su 6 componenti della rosa granata. Ansaldi e Bremer sono stati fermati un turno dal giudice sportivo, l'argentino è inoltre anche infortunato come Iago Falque, Edera, Baselli e Lyanco. Belotti sarà dunque il riferimento offensivo, con Verdi e Berenguer a sostegno alle sue spalle. Bagarre invece a centrocampo, dove Lukic e Meité si contendono il posto accanto a Rincon e sulla fascia destra De Silvestri è favorito su Ola Aina. A sinistra spazio a Laxalt. Fra i pali agirà Sirigu, in difesa Djidji dovrebbe completare la linea a tre con Izzo e N'Koulou.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti.