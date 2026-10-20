Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Roma

Roma vs Slovan Bratislava è disponibile in diretta in Italia. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming per seguire la partita.

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Roma-Slovan Bratislava: data e orario

La Roma ospita lo Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida di Champions League che arriva in un momento delicato per la squadra di Gian Piero Gasperini.

I giallorossi portano ancora il peso di una serata europea amara: dopo aver condotto 3-1 contro il Real Madrid, hanno subito tre gol nei minuti finali perdendo 4-3, un crollo che ha sollevato interrogativi sulla capacità della squadra di gestire le partite nei momenti decisivi.

La risposta in campionato è arrivata con forza. La Roma ha battuto il Genoa 2-0 in Serie A, ritrovando solidità difensiva e compattezza. Ora Gasperini chiede alla sua squadra di confermare quella reazione anche in Europa.

Lo Slovan Bratislava arriva a Roma guidato da Yaya Toure, reduce da una sconfitta per 3-0 contro il VfB Stoccarda in Champions League. In campionato, però, i slovacchi hanno mostrato continuità, con tre vittorie nelle ultime quattro gare di 1. Liga.

In classifica di Champions League, la Roma occupa una posizione più avanzata rispetto agli ospiti, il che rende questa partita un'occasione concreta per i giallorossi di consolidare il proprio cammino europeo e allontanarsi dalla zona di pericolo della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Gasperini deve fare a meno di diversi elementi importanti: Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Kone e Paulo Dybala figurano tutti nella lista degli indisponibili. Il portiere titolare previsto è Pierluigi Gollini, con una difesa composta da Gianluca Mancini, Evan N'Dicka e Mario Hermoso. A centrocampo spazio a Niccolo Pisilli, Lorenzo Pellegrini, Matias Soule, Nahuel Molina e Marten de Roon, con Wesley e Donyell Malen a completare l'undici probabile.

Lo Slovan Bratislava si presenta a Roma senza Mykola Kukharevych, unico assente nella lista degli indisponibili. Dominik Takac dovrebbe difendere i pali, protetto da Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz e Cesar Blackman. Il centrocampo prevede Suleiman Camara, Peter Pokorny, Tigran Barseghyan e Alen Mustafic, con Christian Martinez e Adam Griger in attacco. Aggiornamenti potrebbero essere aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Roma ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il 2-0 rifilato al Genoa in Serie A, con una prestazione difensiva solida che ha offerto risposte dopo settimane difficili. In precedenza, i giallorossi avevano subito la rimonta del Real Madrid perdendo 4-3, dopo un pareggio a reti inviolate con il Como. Nelle cinque gare, la Roma ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

Lo Slovan Bratislava ha vinto tre, pareggiato una e perso una delle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è una vittoria per 3-0 contro lo Spartak Trnava in 1. Liga, che ha fatto seguito alla sconfitta per 3-0 contro il VfB Stoccarda in Champions League. In precedenza, i slovacchi avevano pareggiato 1-1 con il Skalica e vinto 2-1 in trasferta contro il Komarno. Nelle cinque gare, lo Slovan ha segnato otto gol e ne ha incassati cinque.

Precedenti

Le due squadre si sono affrontate in due occasioni, entrambe nei turni di qualificazione all'Europa League nell'agosto 2011. L'incontro più recente si è concluso 1-1 allo Stadio Olimpico, dopo che lo Slovan aveva vinto 1-0 la gara di andata in casa propria. Nelle due sfide complessive, ogni squadra ha vinto una volta sul proprio campo, senza che nessuna delle due sia riuscita a imporsi in trasferta.

Classifica





In classifica di Champions League, la Roma si trova al 25° posto mentre lo Slovan Bratislava occupa il 36° posto: una distanza che racconta due squadre in fasi molto diverse del loro percorso europeo, con i giallorossi chiamati a sfruttare il vantaggio casalingo per migliorare la propria posizione.





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