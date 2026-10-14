Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Roma

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Roma-Real Madrid: data e orario

Lo Stadio Olimpico di Roma ospita una sfida di Champions League tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini e il Real Madrid di Jose Mourinho. Una notte europea di alto livello nella Capitale, con le due squadre che si ritrovano nella fase a gironi della competizione.

Gasperini ha costruito una Roma solida e propositiva, capace di battagliare contro le big del campionato. I giallorossi arrivano all'appuntamento europeo dopo un pareggio per 0-0 contro il Como in Serie A, un risultato che non scalfisce la fiducia nel progetto tecnico dell'allenatore bergamasco.

Il Real Madrid si presenta all'Olimpico con il vento in poppa dopo la vittoria per 1-0 contro il Villarreal nell'ultimo turno di Liga. Gli uomini di Mourinho hanno dimostrato solidità difensiva nelle ultime uscite, confermando le ambizioni continentali dei Blancos.

In Champions League, le due squadre occupano posizioni di classifica che rendono questa partita importante per entrambe nella corsa alla qualificazione. Ogni punto conta in questa fase della competizione europea.

Kylian Mbappe guida l'attacco madridista, affiancato da Jude Bellingham e Brahim Diaz in un tridente offensivo di grande qualità. Dall'altra parte, Paulo Dybala e Matias Soule sono chiamati a fare la differenza per i padroni di casa.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su canali TV e live streaming sono riportate di seguito.

Formazioni

Gasperini dovrebbe schierare Mile Svilar in porta, con una difesa composta da Gianluca Mancini, Mario Hermoso ed Evan N'Dicka. A centrocampo spazio a Marten de Roon, Manu Kone e Devyne Rensch, con Matias Soule, Paulo Dybala e Donyell Malen a supporto dell'attacco. Non si segnalano infortuni o squalifiche nel gruppo giallorosso.

Mourinho risponde con Thibaut Courtois tra i pali e una linea difensiva formata da Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen e Denzel Dumfries. A centrocampo agiranno Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold e Federico Valverde, con Brahim Diaz e Yan Diomande a completare il reparto. Kylian Mbappe guida l'attacco. Nessuna assenza comunicata nel gruppo ospite.

Stato di forma

La Roma arriva a questa partita con un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I giallorossi hanno pareggiato 0-0 contro il Como nell'ultimo impegno, mentre in precedenza avevano impattato 2-2 contro l'Inter. Complessivamente la squadra di Gasperini ha segnato sei reti subendone quattro in questo periodo, mostrando una certa solidità difensiva.

Il Real Madrid presenta un andamento più positivo con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I Blancos hanno battuto il Villarreal 1-0 nell'ultimo turno di Liga, dopo aver perso 2-1 contro l'Atletico Madrid a settembre. In Champions League, il Madrid ha già dimostrato il suo valore battendo l'Inter 2-1 nella fase a gironi.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'agosto 2019, quando un'amichevole si concluse sul 2-2. In Champions League, il confronto più recente è del novembre 2018, con il Real Madrid che si impose 2-0 all'Olimpico. Guardando ai cinque precedenti disponibili, il Real Madrid ha ottenuto quattro risultati utili contro la Roma, con i giallorossi che non sono mai riusciti a vincere in questi incroci.

Classifica





In Champions League, la Roma occupa attualmente la diciassettesima posizione, mentre il Real Madrid si trova in tredicesima. Entrambe le squadre sono quindi nella zona della classifica dove ogni risultato può risultare decisivo per la qualificazione alla fase successiva della competizione.





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