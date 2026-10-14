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Champions League
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Dove vedere Roma-Real Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Roma e Real Madrid: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Stadio Olimpico, Roma

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Roma-Real Madrid: data e orario

Lo Stadio Olimpico di Roma ospita una sfida di Champions League tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini e il Real Madrid di Jose Mourinho. Una notte europea di alto livello nella Capitale, con le due squadre che si ritrovano nella fase a gironi della competizione.

Gasperini ha costruito una Roma solida e propositiva, capace di battagliare contro le big del campionato. I giallorossi arrivano all'appuntamento europeo dopo un pareggio per 0-0 contro il Como in Serie A, un risultato che non scalfisce la fiducia nel progetto tecnico dell'allenatore bergamasco.

Il Real Madrid si presenta all'Olimpico con il vento in poppa dopo la vittoria per 1-0 contro il Villarreal nell'ultimo turno di Liga. Gli uomini di Mourinho hanno dimostrato solidità difensiva nelle ultime uscite, confermando le ambizioni continentali dei Blancos.

In Champions League, le due squadre occupano posizioni di classifica che rendono questa partita importante per entrambe nella corsa alla qualificazione. Ogni punto conta in questa fase della competizione europea.

Kylian Mbappe guida l'attacco madridista, affiancato da Jude Bellingham e Brahim Diaz in un tridente offensivo di grande qualità. Dall'altra parte, Paulo Dybala e Matias Soule sono chiamati a fare la differenza per i padroni di casa.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su canali TV e live streaming sono riportate di seguito.

Formazioni

Probabili formazioni Roma - Real Madrid

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaM. KoneM. KoneD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

Gasperini dovrebbe schierare Mile Svilar in porta, con una difesa composta da Gianluca Mancini, Mario Hermoso ed Evan N'Dicka. A centrocampo spazio a Marten de Roon, Manu Kone e Devyne Rensch, con Matias Soule, Paulo Dybala e Donyell Malen a supporto dell'attacco. Non si segnalano infortuni o squalifiche nel gruppo giallorosso.

Mourinho risponde con Thibaut Courtois tra i pali e una linea difensiva formata da Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen e Denzel Dumfries. A centrocampo agiranno Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold e Federico Valverde, con Brahim Diaz e Yan Diomande a completare il reparto. Kylian Mbappe guida l'attacco. Nessuna assenza comunicata nel gruppo ospite.

Stato di forma

ROM

ROM - Forma

ATA
V2-1
FB
D1-1
TOR
V0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RMA

RMA - Forma

INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
S2-1
VIL
V1-0
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Roma arriva a questa partita con un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I giallorossi hanno pareggiato 0-0 contro il Como nell'ultimo impegno, mentre in precedenza avevano impattato 2-2 contro l'Inter. Complessivamente la squadra di Gasperini ha segnato sei reti subendone quattro in questo periodo, mostrando una certa solidità difensiva.

Il Real Madrid presenta un andamento più positivo con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I Blancos hanno battuto il Villarreal 1-0 nell'ultimo turno di Liga, dopo aver perso 2-1 contro l'Atletico Madrid a settembre. In Champions League, il Madrid ha già dimostrato il suo valore battendo l'Inter 2-1 nella fase a gironi.

Precedenti

Testa a testa

RomaPareggioReal Madrid
1
0
4
Amichevoli dei club
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
2Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'agosto 2019, quando un'amichevole si concluse sul 2-2. In Champions League, il confronto più recente è del novembre 2018, con il Real Madrid che si impose 2-0 all'Olimpico. Guardando ai cinque precedenti disponibili, il Real Madrid ha ottenuto quattro risultati utili contro la Roma, con i giallorossi che non sono mai riusciti a vincere in questi incroci.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
8
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
28
InterInterINT
200246-20
S
S
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
32
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, la Roma occupa attualmente la diciassettesima posizione, mentre il Real Madrid si trova in tredicesima. Entrambe le squadre sono quindi nella zona della classifica dove ogni risultato può risultare decisivo per la qualificazione alla fase successiva della competizione.


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