Riflettori puntati su Roma-Napoli, altro big match della nona giornata di A: le info sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming.

La nona giornata del campionato di Serie A offre un altro big match in programma: la capolista Napoli affronta la Roma di Josè Mourinho.

Guarda Roma-Napoli su DAZN. Attiva ora

Luciano Spalletti ritrova la Roma da ex per cercare di proseguire la propria marcia in vetta alla classifica: il Napoli è reduce da un impressionante otto su otto alla voce vittorie in massima serie e nell'ultimo appuntamento ha piegato 1-0 il Torino grazie al lampo di Osimhen.

I giallorossi, invece, si presentano al San Paolo da quarta della classe e con l'intento di dimenticare il passo falso di Torino contro la Juventus.

QUANDO SI GIOCA ROMA-NAPOLI

Roma-Napoli si giocherà domenica 24 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il match tra Roma e Napoli verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Per gli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv compatibile oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Attraverso DAZN sarà possibile assistere alla sfida di Roma anche in diretta streaming. Sarà sufficiente collegarsi al portale di DAZN se si accede tramite pc o notebook. Servirà, invece, scaricare la relativa app se si effettua l'accesso tramite smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Roma-Napoli affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-NAPOLI

Zaniolo corre verso il recupero lampo, ma in caso di forfait salgono le quotazioni di El Shaarawy che potrebbe giocare sulla trequarti insieme a Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham. In mediana confermati Cristante e Veretout. A protezione di Rui Patricio linea a quattro con Mancini e Ibanez centrali, Karsdorp e Vina sulle corsie laterali.

Spalletti vara la linea della continuità in vista della sfida contro la sua ex squadra: Osimhen terminale offensivo con Politano e Insigne chiamati ad agire alle sue spalle. A centrocampo cerniera composta da Ruiz e Anguissa, con Zielinski che dovrebbe smaltire gli acciacchi e partire regolarmente dal primo minuto (in caso contrario pronto Elmas). In porta giocherà Ospina schermato da Rrahmani e Koulibaly. I terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.