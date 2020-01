Dove vedere Roma-Lazio in tv e streaming

La Roma sfida la Lazio nel Derby capitolino della 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida la di Simone Inzaghi nel Derby capitolino della 21ª giornata di . I giallorossi sono quarti in classifica con 38 punti, frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, i biancocelesti li precedono in 3ª posizione con 45 punti e un cammino di 14 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 75 precedenti in Serie A con la Roma come squadra di casa, il bilancio vede una prevalenza dei pareggi, 32, a fronte di 29 successi della Lupa e di 14 affermazioni dell'Aquila. Il Derby capitolino è la partita che ha visto più espulsioni nei 5 maggiori campionati europei negli anni 2000, ben 24. La sfida di andata si era chiusa con un pareggio per 1-1, mentre l'ultima vittoria biancoceleste in un Derby in casa della Lupa risale al 30 aprile 2017 con un 1-3 targato Keita (autore di una doppietta) e Basta.

La Roma viene da 2 vittorie e 2 sconfitte, la Lazio invece ha ottenuto una striscia positiva di 11 vittorie consecutive in Serie A. Le precedenti 4 squadre che hanno collezionato 12 successi di fila, traguardo che l'Aquila taglierebbe vincendo il Derby, hanno poi conquistato lo Scudetto a fine stagione (l' nel 2006/2007, la negli anni 2013/14, 2015/16 e 2017/18).

I giallorossi, dal canto loro, sono la squadra che ha subito in media meno tiri di tutta la Serie A: 11,1 a partita. La stracittadina romana sarà anche il confronto fra i bomber delle due squadre: Edin Dzeko per la Lupa, autore di 8 goal stagionali, che in caso di goal alla Lazio raggiungerebbe Dino Da Costa all'8° posto della classifica all-time per goal realizzati in Serie A (71), e Ciro Immobile, attuale capocannoniere del torneo con un bottino record di 23 marcature in 19 partite.

QUANDO SI GIOCA ROMA-LAZIO

Roma-Lazio si giocherà il pomeriggio di domenica 26 gennaio 2020 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 18.00.

DOVE VEDERE ROMA-LAZIO IN TV E STREAMING

Il Derby capitolino Roma-Lazio sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la stracittadina romana anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO

Fonseca perde per infortunio Diawara in mediana: spazio alla coppia formata da Veretout e Cristante. Sulla trequarti tornano a disposizione Pastore e Perotti, ma partiranno titolari Under, Lorenzo Pellegrini e Kluivert, che agiranno alle spalle del centravanti Dzeko. In difesa, davanti al portiere Pau López, i terzini saranno Santon (favorito su Spinazzola) e Kolarov, mentre Mancini e Smalling dovrebbero comporre la coppia centrale difensiva.

Simone Inzaghi ritroverà a pieno servizio in attacco Correa, che rileverà Caicedo e farà coppia con il bomber Immobile. A centrocampo Lazzari e Lulic saranno i due esterni, in mezzo la regia sarà affidata a Lucas Leiva, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno le due mezzali. In difesa Luiz Felipe dovrebbe completare la linea a tre con Acerbi e Radu. Fra i pali ci sarà Strakosha che ha smaltito i piccoli problemi fisici post .

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko

LAZIO (3-5-2-): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa