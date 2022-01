Il 2022 si apre subito con un big match, una classica del calcio italiano: all'Olimpico si sfidano la Roma di Mourinho e la Juventus di Allegri.

I giallorossi hanno perso l'ultima gara, al rientro, a San Siro contro il Milan, tra polemiche e cartellini rossi: la formazione di Mourinho non vince dallo scorso 18 dicembre, contro l'Atalanta.

I bianconeri, invece, non sono andati oltre il pari contro il Napoli nell'ultimo turno: a pareggiare i conti Federico Chiesa. L'ultima sconfitta della formazione di Allegri risale a quella contro l'Atalanta il 27 novembre.

QUANDO SI GIOCA ROMA-JUVENTUS

La gara tra Roma e Juventus, per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma nel tardo pomeriggio di domenica 9 gennaio, con calcio d'inizio previsto alle 18.30.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Roma-Juventus è una delle 7 partite della ventunesima giornata visibili in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match dell'Olimpico in diretta tv sia su una smart tv che, grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, su un normale televisore.

Non solo: si potrà seguire Roma-Juventus anche in diretta streaming ancora una volta su DAZN, questa volta accedendo al sito ufficiale della piattaforma oppure scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS

Roma senza Karsdorp e Mancini, espulsi contro il Milan, e in piena emergenza in difesa: non è da escludere l'impiego di Ibanez a destra con Smalling e Kumbulla centrali, davanti a Rui Patricio. A sinistra giocherà regolarmente Vina. In mediana spazio a Veretout e Cristante, con Zaniolo, Pellegrini e uno tra El Shaarawy e Mkhitaryan alle spalle di Abraham, riferimento in attacco.

Juventus con alcune scelte obblicate: Szczesny in porta, Cuadrado, Rugani, De Ligt e Alex Sandro in difesa. A centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot dovrebbe essere la linea a tre con Dybala, Chiesa e Bernardeschi probabile tridente.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Chiesa, Bernardeschi.