Dove vedere Roma-Juventus in diretta tv e streaming?

Roma vs Juventus

Tutte le info su dove e come vedere in diretta tv e streaming Roma-Juventus, big match della trentunesima giornata di Serie A.

Roma contro Juventus. Questo il big match della trentunesima giornata di Serie A, che si accende con l'incrocio dell'Olimpico che offre punti pesanti nella corsa Champions.

I giallorossi, grazie ad una rimonta super, si sono iscritti ufficialmente alla lotta che vale l'accesso all'Europa dei grandi ed ora proveranno ad agganciare in classifica proprio i bianconeri, freschi di cambio allenatore e di esordio vincente di Igor Tudor nell'ultimo turno contro il Genoa.

Di seguito tutte le info su dove vedere Roma-Juve in diretta tv e streaming, ma anche le ultime sulle formazioni.

Dove vedere Roma-Juventus in diretta: canale tv e streaming

Roma-Juventus è un'esclusiva DAZN: per vederla in diretta tv occorrerà scaricare l'app su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare il TIMVISION Box, console PlayStation e XBox oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, attivando Zona DAZN potrà vedere Roma-Juve in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

La partita, in streaming, sarà inoltre disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Roma-Juventus:

Telecronista e seconda voce: Pierluigi Pardo e Dario Marcolin

Roma-Juventus: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Chi trasmette Roma-Juventus in diretta TV e in streaming?

Roma-Juventus: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Roma e Juventus

Al netto dell'eliminazione dall'Europa League, per la Roma il momento è semplicemente da incorniciare: sette vittorie consecutive in campionato hanno portato la Lupa a ridosso del quarto posto, anche se Ranieri in questo rush finale dovrà tentare l'assalto alla Champions senza l'infortunato Paulo Dybala.

La Juventus, di contro, con l'arrivo in panchina di Tudor dovrà confermare i segnali di ripresa forniti col Genoa e restare sul treno ad oggi guidato contro ogni previsione dal Bologna: i bianconeri, all'Olimpico, dovranno fare a meno di Gatti.

