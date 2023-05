Roma-Inter è uno dei match di cartello del 34° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Altro doppio incrocio tra Milano e Roma nel 34° turno di Serie A: se da un lato c'è Milan-Lazio, dall'altro c'è Roma-Inter a catalizzare le attenzioni degli appassionati.

Proprio come la sfida in programma a San Siro, anche quella dell'Olimpico si preannuncia fondamentale nell'ottica della conquista di un posto nella Champions League 2023/24, condizione economica imprescindibile per entrambe le società.

Se però la sfida tra giallorossi e nerazzurri può risultare decisiva per la Champions del futuro, guai a dimenticarsi dell'edizione del presente che vede l'Inter in piena corsa per la vittoria finale, con l'Euroderby in semifinale ad infiammare le due sponde del Naviglio.

José Mourinho proverà a giocare un brutto scherzo al suo passato come accaduto all'andata: vantaggio interista con Dimarco, prima della rimonta romanista firmata Dybala e Smalling.

Vittoria dell'Inter, invece, nell'ultimo confronto disputato all'Olimpico: il 4 dicembre 2021 finì 0-3, con Calhanoglu, Dzeko e Dumfries a sigillare i tre punti per la squadra di Simone Inzaghi.

QUANDO SI GIOCA ROMA-INTER

Roma-Inter si giocherà sabato 6 maggio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.

DOVE VEDERE ROMA-INTER IN TV E STREAMING

Roma-Inter sarà trasmessa da DAZN grazie all'apposita applicazione fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'app di DAZN è disponibile anche per smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali, per poi selezionare l'evento dal catalogo a disposizione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, commento tecnico affidato ad Andrea Stramaccioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

Mourinho ritrova Matic dopo la squalifica, possibile chance dal 1' per Dybala sulla trequarti a sostegno di Abraham. Celik tra i tre di difesa in virtù dell'emergenza che ha colpito i giallorossi.

Verso un turno di riposo Bastoni: al suo posto Acerbi, con De Vrij al centro del terzetto difensivo. Brozovic playmaker, panchina iniziale per Calhanoglu. Dzeko e Lautaro rifiatano in vista dell'Euroderby: spazio a Lukaku e Correa.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan; Dimarco; Lukaku, Correa.