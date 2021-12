Sarà il primo big match di dicembre, quello che vedrà di fronte Roma e Inter. Per il 16esimo turno di campionato, giallorossi e nerazzurri si sfidano per i rispettivi obiettivi, così da dimenticare l'ultima giornata o dare continuità alla stessa, che ha visto Mourinho cadere a Bologna e Inzaghi trionfare contro lo Spezia.

Scivolata a -6 dalla Champions League dopo aver subito causa Svanberg la terza sconfitta negli ultimi cinque incontri, la Roma ha bisogno di tre punti per non allontanarsi dal treno Champions, in una classifica sempre più affollata che vede Juventus, Bologna, Fiorentina e non solo spingere alle sue spalle per le posizioni europee.

Grazie alla vittoria per 2-0 in Liguria, invece, l'Inter si è portata a-2 dalla vetta in virtù del pareggio del Napoli contro il Sassuolo: ora i meneghini puntano a prendersi il trono, anche considerando l'altro grande incontro del sabato, che vedrà i partenopei affrontare l'Atalanta, quarta in classifica alle 20:45.

QUANDO SI GIOCA ROMA-INTER

Roma-Inter, secondo anticipo della sedicesima giornata della Serie A 2021/2022, è in programma nel tardo pomeriggio di sabato 4 dicembre 2021. Il calcio d'inizio della sfida tra i giallorossi e i nerazzurri è in programma alle ore 18.00. Il palcoscenico sarà lo stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE ROMA-INTER IN TV E STREAMING

Roma-Inter sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte e 10 le partite di ogni giornata di campionato, di cui 7 in esclusiva. Sarà possibile assistere alla gara dell'Olimpico tramite una smatv tv oppure. per chi possiede un normale televisore, grazie a strumenti che permettono di scaricare l'app della piattaforma, come un TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma-Inter sarà visibile anche in diretta streaming sempre tramite DAZN: gli abbonati potranno scaricarel'app sul proprio pc, smartphone o tablet oppure accedere direttamente al sito ufficiale, scegliendo l'evento desiderato.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Pierluigi Pardo il telecronista che racconterà Roma-Inter per DAZN: al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà invece Simone Tiribocchi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

Il grande assente di Roma-Inter sarà Abraham, ammonito nell'ultimo turno e squalificato causa diffida, tra le polemiche per un giallo contestatissimo. Fuori causa anche Karsdorp per lo stesso motivo. Da valutare inoltre le condizioni di El Shaarawy, uscito anzitempo per un problema al polpaccio. Pronti dal 1' nel 4-2-3-1 Vina, Shomurodov e Carles Perez. K.o anche Pellegrini.

Dall'altra parte Inzaghi non può contare su Darmian e riproporrà titolare la coppia Dzeko-Lautaro Martinez. De Vrij e Bastoni possono recuperare, da valutare nei prossimi giorni. Dentro Dimarco e Dumfries, nuovamente titolare Barella dopo la panchina contro lo Spezia. Insieme a lui Calhanoglu e Brozovic, ma Vidal scalpita.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.