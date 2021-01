Dove vedere Roma-Inter in tv e streaming

La seconda in classifica in casa della terza: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

Dopo una lunga serie di vittorie consecutive, alla seconda gara del 2021, l' è caduta a Genova, contro la . Fallito il sorpasso in testa, ora i nerazzurri devono guardarsi alle spalle, vista una vittoriosa contro il ed ora a -3 dal team di Conte.

Guarda Roma-Inter in diretta su DAZN

Roma decisa dunque a sfruttare la gara casaling che aprirà la domenica della 17esima giornata per agganciare l'Inter in classifica e puntare seriamente allo Scudetto. Per l'Inter invece nuova possibilità di fuga, per riscattare il k.o. del Ferraris e distanziare i capitolini in classifica.

Altre squadre

Nella scorsa stagione di Roma e Inter non hanno prevalso nelle due gare, con il match giocato a San Siro scivolato via con uno 0-0 a reti bianche, prima del coronavirus, e un 2-2 recuperato a metà luglio in piena pandemia, con le reti di Spinazzola, De Vrij, Lukaku e Mkhitaryan.

Proprio Lukaku e Mkhitaryan sono gli attuali capocannonieri di Inter e Roma: il belga ha segnato già dodici reti in questa stagione di Serie A, mentre l'armeno è per ora fermo a otto. In mezzo a loro Lautaro Martinez a nove, dunque dietro Dzeko e Veretout con sette.

QUANDO SI GIOCA ROMA-INTER

Il big match del 17esimo turno tra la Roma di Fonseca e l'Inter di Conte si giocherà domenica 10 gennaio 2021 alle ore 12:30. Match previsto all'Olimpico di Roma, a porte chiuse.

DOVE VEDERE ROMA-INTER IN TV E STREAMING

Roma-Inter sarà trasmessa da DAZN e sarà possibile assistervi in attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l'applicazione. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv.

Gli abbonati all'offerta Sky-DAZN potranno guardare l'incontro sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Gli abbonati Sky potranno anche servirsi dell'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Roma-Inter disponibile anche in su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN ) e su smartphone e tablet, attraverso l'app scaricabile su dispositivi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

Fonseca riproporrà Veretout al centro insieme a Villar, con Karsdorp e Bruno Peres esterni: sulla trequarti ci sarà Lorenzo Pellegrini insieme e Mkhitaryan, mentre Dzeko riprende il posto da centravanti. Panchina per Borja Mayoral. In porta Pau Lopez, difeso da Mancini, Smalling e Ibanez.

Subentrato nella ripresa contro la Samp, Lukaku sarà nuovamente titolare al fianco di Lautaro Martinez. Tra i pali Handanovic coperto da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce agiranno Hakimi e Young. I dubbi riguardano la zona centrale: Barella, imprescindibile, con Brozovic e uno tra Gagliardini e Vidal.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.