Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming

La Roma sfida il Cagliari nella 7ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida il di Rolando Maran nella 7ª giornata di , in un confronto che mette di fronte 2 squadre che occupano posizioni d'alta classifica. La Lupa è risalita al 5° posto, con 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, i sardi sono sesti assieme alla a quota 10 con un un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 78 precedenti fra le due formazioni in Serie A in casa dei capitolini il bilancio è favorevole a questi ultimi con 34 vittorie, 26 pareggi e 18 affermazioni degli isolani.

L'attaccante bosniaco Edin Dzeko è il giocatore più prolifico della squadra di Fonseca con 4 reti realizzate, mentre Simeone, João Pedro, Ceppitelli e Castro sono i migliori marcatori del Cagliari con 2 goal segnati.

I giallorossi sono reduci da un successo esterno di misura sul dopo l'inatteso k.o. interno con l' , i rossoblù invece vengono da un pareggio casalingo con il , che ha posto fine a una serie di 3 vittorie consecutive.

QUANDO SI GIOCA ROMA-CAGLIARI

La partita Roma-Cagliari si giocherà domenica 6 ottobre 2019 allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio alle ore 15.00.

DOVE VEDERE ROMA-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La sfida Roma-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati all'emittente satellitare potranno inoltre seguire la gara in diretta sul proprio personal computer o su tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

L'alternativa per la visione in streaming del match è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare sottoscrivendo uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI

Emergenza a centrocampo per Fonseca, che perde Lorenzo Pellegrini fino a dicembre per la frattura al piede e Mkhitaryan per una lesione tendinea all'adduttore. Il tecnico portoghese potrebbe avanzare Vereout sulla trequarti fra Zaniolo e Kluivert, con l'inserimento di Diawara in mediana al fianco di Cristante. Florenzi, ancora debilitato dall'influenza, lascerà spazio sulla destra a uno tra Santon o Spinazzola, con Kolarov a sinistra e in mezzo la coppia composta da Smalling e Fazio, leggermente favorito su Mancini.

Parecchie assenze per Maran, che dovrà ancora fare a meno di Pavoletti, Cragno e Faragò, ed inoltre perde anche Klavan e Lykogiannis, nonchè i febbricitanti Oliva e Pinna. Il grande ex Nainggolan dovrebbe agire dietro le due punte Simeone e João Pedro, quest'ultimo insidiato da Castro qualora il tecnico opti per il doppio trequartista. A centrocampo Nandez e Cigarini sono sicuri di una maglia, con Rog e Ionita a completare il reparto. In difesa conferma per Cacciatore e Luca Pellegrini come terzini, mentre al centro Pisacane affiancherà capitan Ceppitelli. Fra i pali l'altro ex della partita, Olsen.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.