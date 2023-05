La Roma ospita il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Penultimo atto dell'Europa League per la Roma, impegnata nell'andata della semifinale: gli avversari sono i tedeschi del Bayer Leverkusen, ultimo scoglio prima della finalissima in programma a Budapest il prossimo 31 maggio.

Appuntamento fondamentale per i ragazzi di José Mourinho, a caccia di un trofeo che regalerebbe l'accesso diretto alla fase a gironi della Champions League 2023/24 a prescindere dal posizionamento ottenuto in Serie A.

Dopo aver terminato il girone alle spalle del Betis, la Roma ha eliminato in successione Salisburgo, Real Sociedad e Feyenoord: olandesi piegati ai tempi supplementari.

Il Bayer Leverkusen è invece una delle squadre 'retrocesse' dalla Champions: le 'Aspirine' hanno poi avuto la meglio su Monaco, Ferencvaros e Union Saint-Gilloise.

Roma e Bayer Leverkusen si sono già sfidate in quattro precedenti occasioni nelle coppe europee: il bilancio recita una vittoria per parte e due pareggi – entrambe le squadre hanno segnato almeno una rete in ciascun match per un totale di 19 goal (media di 4.75 a partita).

La Roma ha ospitato l’ultima volta all’Olimpico il Bayer Leverkusen in una gara della fase a gironi di Champions League del novembre 2015, quando le due squadre erano allenate rispettivamente da Rudi Garcia e Roger Schmidt: i giallorossi vinsero quell match 3-2 grazie alle reti di Mohamed Salah, Edin Džeko e Miralem Pjanić.

QUANDO SI GIOCA ROMA-BAYER LEVERKUSEN

Il match tra Roma e Bayer Leverkusen si giocherà giovedì 11 maggio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21, in contemporanea con l'altra semifinale Juventus-Siviglia.

DOVE VEDERE ROMA-BAYER LEVERKUSEN IN TV E STREAMING

Roma-Bayer Leverkusen sarà trasmessa da DAZN attraverso l'applicazione scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). La sfida dell'Olimpico sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.

L'app di DAZN è disponibile per device portatili con sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale e selezionare l'evento desiderato per avviarne la diretta.

Gli abbonati Sky potranno contare sul servizio Sky Go; un'altra opzione è rappresentata dalla piattaforma NOW. Streaming disponibile anche su tv8.it.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Sky non ha ancora reso noti i nomi di coloro che racconteranno Roma-Bayer Leverkusen.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BAYER LEVERKUSEN

Mourinho dovrebbe poter contare sia su Dybala che Abraham dal 1', dopo averli impiegati nel finale di Roma-Inter: 'Joya' in tandem con Pellegrini a supporto dell'inglese. Bove e Matic a formare la coppia mediana, Cristante ancora costretto a giocare tra i tre di difesa.

3-4-3 per Xabi Alonso: Hlozek favorito su Adli per giostrare al centro del tridente offensivo, completato da Diaby e Wirtz sugli esterni. A centrocampo spazio per l'ex genoano Amiri. Tapsoba, Hincapié e Tah a protezione della porta di Hradecky.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz.