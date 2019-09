Dove vedere River Plate-Boca Juniors in tv e streaming

Il River Plate ospita il Boca Juniors nell'andata delle semifinali di Copa Libertadores: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

È di nuovo tempo di Superclasico in Copa Libertadores. A quasi dieci mesi di distanza dalla storica finale andata in scena al Santiago Bernabeu di Madrid, River Plate e Boca Juniors si ritrovano ora ancora l'una contro l'altra in semifinale.

Con DAZN segui la Copa Libertadores IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Essesimo capitolo di una delle rivalità più importanti del mondo del calcio, il primo atto si svolgerà all'Estadio Monumental, casa dei Millonarios. Qui gli uomini di Marcelo Gallardo ospiteranno quelli di Gustavo Alfaro, prima del ritorno alla Bombonera del prossimo 23 ottobre.

L'ultimo incontro tra le due compagini risale però all'1 settembre scorso, quando proprio tra le mura amiche il River Plate è riuscito a fermare sullo 0-0 il Boca Juniors in Superliga.

Parlando invece del cammino in Copa Livertadores, i Millonarios arrivano a questo incontro dopo aver eliminato nell'ultimo turno il Cerro Porteño, formazione paraguaiana. Gli Xeneizes hanno invece avuto la meglio sul LDU Quito, squadra dell'Ecuadore

QUANDO SI GIOCA RIVER PLATE-BOCA JUNIORS

Il Superclasico River Plate-Boca Juniors avrà luogo all'Estadio Monumental di Buenos Aires nella notte tra martedì e mercoledì. Il calcio d'inizio sarà alle ore 2.30 italiane del 2 ottobre 2019.

DOVE VEDERE RIVER PLATE-BOCA JUNIORS IN TV E STREAMING

River Plate-Boca Juniors in sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, che ha acquistato i diritti della Copa Libertadores. Tutti gli abbonati potranno dunque seguire l'incontro tramite il sito ufficiale di DAZN e l'app dedicata, disponibile su smartphone, tablet, console di gioco abilitate e decoder Sky Q. La gara sarà poi disponibile anche in on-demand.

Il commento di questa super sfida sarà affidato a due iconiche voci del futbol sudamericano quali Stefano Borghi e Massimo Callegari, due prime voci che per l'occasione si uniranno nella narrazione di questo incontro.

PROBABILI FORMAZIONI RIVER PLATE-BOCA JUNIORS

Gallardo ha convocato 23 giocatori per questo importante incontro di Copa Libertadores ma tra questi non figurano Juan Fernando Quintero e Leonardo Ponzio, giocatori che non saranno dunque della gara. Recuperati invece Nicolas De La Crux e Lucas Pratto

Alfaro dovrà risolvere i dubbi legati soprattutto alle condizioni fisiche di Wanchope Abila, Mauro Zarate e Daniele De Rossi. I tre non sono infatti al meglio e per questo nelle utlime gare si sono visti riservare un minutaggio ridotto dal proprio allenatore.

RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Montiel, Martinez, Diaz, Casco; Fernandez, Palacios, Perez, De La Crux; Borré, Pratto.

BOCA JUNIORS (4-1-4-1): Andrada; Weingandt, Lopez, Izquierdoz, Mas; Marcone; Salvio, Tevez, Capaldo, Mac Allister; Abila.