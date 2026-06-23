Dove vedere Repubblica Ceca-Messico in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Coppa del Mondo - Mondiali - Girone A Mexico City Stadium

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Repubblica Ceca-Messico: data e orario

La terza giornata del Girone A della Coppa del Mondo 2026 porta al Mexico City Stadium una sfida che vale la qualificazione agli ottavi di finale. Il Messico di Javier Aguirre scende in campo già qualificato e in testa al girone, mentre la Repubblica Ceca di Miroslav Koubek ha bisogno di punti per restare in corsa.

La vittoria per 2-0 sul Sudafrica all'apertura del torneo e il successivo 1-0 sulla Corea del Sud a Guadalajara hanno consegnato ad Aguirre sei punti e la certezza del primo posto. Il Messico non ha ancora subito gol in questo Mondiale, un dato che riflette l'identità difensiva che il tecnico ha impresso alla squadra.

Luis Romo è stato il protagonista della seconda giornata: il centrocampista ha segnato il gol decisivo al 50' contro la Corea del Sud, dimostrando la capacità di El Tri di trovare la rete anche nei momenti di maggiore equilibrio. Santiago Giménez e Julián Quiñones rappresentano la minaccia offensiva principale per una squadra che sa colpire in transizione.

La Repubblica Ceca arriva a questa partita con un solo punto, frutto del pareggio 1-1 contro il Sudafrica ad Atlanta. Michal Sadílek aveva portato i cechi in vantaggio dopo soli sei minuti, ma una punizione di rigore all'83' di Teboho Mokoena ha vanificato il lavoro di una squadra che aveva difeso con ordine per quasi tutta la partita. Per Koubek, una sconfitta significa eliminazione matematica.

Patrik Schick e Adam Hložek restano i punti di riferimento offensivi della Repubblica Ceca. La loro capacità di sfruttare gli spazi lasciati dai terzini avversari sarà fondamentale contro un Messico che spinge con intensità sulle fasce. Koubek deve trovare il modo di verticalizzare più rapidamente rispetto a quanto visto nelle prime due uscite.

Per il Messico questa è anche una partita di fronte al proprio pubblico, nel proprio stadio. L'Estadio Azteca torna protagonista in un Mondiale che per la terza volta nella storia si svolge in terra messicana. L'atmosfera sarà da brividi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cechia vs Messico in TV e in streaming live.

Formazioni

Il commissario tecnico della Repubblica Ceca Miroslav Koubek può contare sull'intera rosa a disposizione: nessun infortunato né squalificato è segnalato in vista di questa partita. La formazione probabile prevede Matej Kovar in porta; Robin Hranac, Ladislav Krejci e Tomas Holes nella difesa a tre; Vladimir Coufal e Michal Sadilek come esterni; Vladimir Darida e Lukas Cerv in mezzo al campo; Alexandr Sojka, Adam Hlozek e Patrik Schick nel tridente offensivo.

Anche il Messico di Javier Aguirre non registra assenze per infortuni o squalifiche. L'XI probabile vede Jose Rangel tra i pali; Jorge Sanchez, Johan Vasquez, Israel Reyes e Jesus Gallardo in difesa; Erik Lira, Brian Gutierrez e Luis Romo a centrocampo; Roberto Alvarado, Santiago Gimenez e Julian Quinones nel reparto offensivo. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Repubblica Ceca ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata il pareggio 1-1 contro il Sudafrica il 18 giugno, valido per la seconda giornata del Mondiale. In precedenza, i cechi avevano perso 2-1 contro la Corea del Sud il 12 giugno, sempre nel Girone A. Prima del torneo, Koubek aveva portato la squadra a due successi consecutivi nelle amichevoli: 2-1 sul Kosovo e 3-1 sul Guatemala. Nelle cinque partite considerate, la Repubblica Ceca vs ha segnato complessivamente sei gol e ne ha subiti sei.

Il Messico presenta un ruolino di marcia nettamente migliore: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria 1-0 sulla Corea del Sud il 19 giugno, con il gol di Romo. Prima ancora, El Tri aveva battuto il Sudafrica 2-0 all'esordio mondiale e la Serbia 5-1 in amichevole il 5 giugno. L'unico punto lasciato per strada in questo periodo risale al pareggio 2-2 con la Danimarca nelle qualificazioni europee a marzo. Nelle cinque gare, il Messico ha segnato undici reti e ne ha concesse due.

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Classifica





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