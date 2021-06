Quarti di finale di Euro 2020 tra Repubblica Ceca e Danimarca: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

Una sorpresa contro un gruppo orgoglioso: gara interessante quella valida per i quarti di finale diche vedrà affrontarsi, squadre con motivazioni accese e importanti, reduci da un percorso differente, ma ugualmente da applausi.

Dopo aver superato il girone con Inghilterra e Croazia, la Repubblica Ceca si è presentata agli ottavi di finale da sfavorita, ribaltando i pronostici e battendo l'Olanda di Frank de Boer per 0-2 grazie alle reti di Holes e Schick, al termine di una gara giocata in maniera ordinata e concentrata.

La Danimarca, invece, approda ai quarti di finale dopo aver strapazzato il Galles per 0-4 grazie alla doppietta di Dolberg e alle reti di Maehle e Braithwaite. La formazione di Hjulmand ha saputo trasformare la rabbia e l'orgoglio in energia positiva, soprattutto nella fase a gironi.

QUANDO SI GIOCA REPUBBLICA CECA-DANIMARCA

La gara valida per i quarti di finale di Euro 2020 che vedrà opposte Repubblica Ceca-Danimarca si giocherà sabato 3 luglio 2021 all’Olympic Stadium di Baku. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18.00.

DOVE VEDERE REPUBBLICA CECA-DANIMARCA IN TV E STREAMING

Repubblica Ceca-Danimarca sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Per questa sfida è inoltre prevista anche la trasmissione in chiaro sulla Rai. Come di consueto il match sarà visibile su Rai 1, con collegamento a partire dalle ore 17.30.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Repubblica Ceca-Danimarca in streaming su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go .

Un’alternativa è rappresentata da NOW TV, previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Anche la Rai proporrà la visione in streaming del match. Per poter seguire gratuitamente Repubblica Ceca-Danimarca attraverso i vostri dispositivi, basterà accedere a RaiPlay e registrarsi.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA-DANIMARCA

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.