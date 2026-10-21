Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Real Madrid-RB Lipsia: data e orario

Il Bernabéu ospita un altro appuntamento europeo per il Real Madrid di José Mourinho, che nella fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 affronta l'RB Lipsia di Martin Demichelis mercoledì 21 ottobre.

I blancos arrivano a questa sfida in ottima condizione, reduci da una convincente vittoria per 4-1 contro il Siviglia in Liga e da un successo esterno per 4-3 contro la Roma in Champions League. Il Madrid occupa l'ottava posizione nel girone europeo, segno di un cammino solido ma ancora migliorabile.

In attacco, Kylian Mbappé e Vinicius Junior rappresentano la coppia offensiva più temuta d'Europa, mentre Jude Bellingham e il giovane Yan Diomande animano la zona nevralgica del campo. Proprio Diomande è reduce da una prestazione storica contro il Siviglia, che lo ha proiettato tra i talenti più chiacchierati del continente.

Il Lipsia, guidato da Demichelis, attraversa un momento più altalenante: la pesante sconfitta per 6-1 contro il Bayern Monaco in Bundesliga nell'ultimo weekend lascia qualche dubbio sulla tenuta difensiva della squadra tedesca. In Champions League, però, i sassoni hanno mostrato carattere, battendo il PSV 1-0 nella giornata precedente.

Demichelis, che conosce bene l'ambiente Real Madrid, dovrà fare a meno della fiducia conquistata nelle ultime settimane europee per portare punti da Madrid. Il Lipsia occupa il 21esimo posto nel girone, una posizione che rende questa trasferta al Bernabéu quasi obbligatoriamente da conquistare.

Una sfida tra due squadre con obiettivi europei ben diversi ma con individualità di assoluto livello. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Formazioni

José Mourinho dovrebbe affidarsi a Thibaut Courtois tra i pali, con una difesa composta da Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen e Federico Valverde. A centrocampo spazio ad Aurélien Tchouaméni, Yan Diomande e Arda Güler, mentre il tridente offensivo sarà formato da Jude Bellingham, Vinicius Junior e Kylian Mbappé. Al momento non si registrano infortuni o squalifiche ufficiali nel gruppo madridista.

Martin Demichelis risponde con Maarten Vandevoordt in porta e una linea difensiva con Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán e David Raum. Il centrocampo sarà guidato da Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui ed Ezechiel Banzuzi, con Antonio Nusa, Brajan Gruda e Romulo Cruz a supporto dell'attacco. Anche per il Lipsia non sono segnalati indisponibili al momento, ma eventuali aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Real Madrid ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con un bilancio complessivo che testimonia la solidità della squadra di Mourinho. L'ultima uscita ha visto i blancos imporsi 4-1 sul Siviglia in Liga, mentre in Champions League il successo per 4-3 a Roma conferma la capacità di segnare con continuità. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro l'Atlético Madrid per 2-1 a settembre. In totale, nelle ultime cinque gare il Madrid ha segnato undici gol subendone sei.

L'RB Lipsia presenta un andamento più irregolare: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il pesante 6-1 subito dal Bayern Monaco nell'ultimo turno di Bundesliga contrasta con il positivo 1-0 rifilato al PSV in Champions League. Nelle ultime cinque partite la squadra di Demichelis ha segnato dodici gol ma ne ha incassati nove, un dato che evidenzia fragilità difensive preoccupanti in vista della trasferta al Bernabéu.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 6 marzo 2024, quando Real Madrid e RB Lipsia si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Champions League. Considerando gli ultimi quattro precedenti in competizione europea, il Real Madrid ha ottenuto due vittorie contro una del Lipsia, con un pareggio. Il bilancio complessivo dei gol nei quattro incontri è di sette reti per il Madrid e sei per il Lipsia, a testimonianza di sfide sempre equilibrate e ricche di emozioni.

Classifica





In questa fase della Champions League 2026/27, il Real Madrid occupa l'ottava posizione nel girone, mentre l'RB Lipsia si trova al 21esimo posto: una distanza che riflette il diverso rendimento europeo delle due squadre fino a questo momento della competizione.





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