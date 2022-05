Real Madrid e Manchester City si giocano l'accesso alla finalissima di Champions League in programma a Parigi il prossimo 28 maggio.

Guarda Real Madrid-Manchester City su Amazon Prime Video. Attiva ora

Dopo il successo per 4-3 dell'Etihad Stadium, la formazione allenata da Guardiola si presenta al secondo atto del Bernabeu con un piccolo vantaggio da amministrare e con due risultati su tre a disposizione per centrare la seconda finale (consecutiva) della sua storia.

Il Real, dal canto suo, è chiamato ad un solo imperativo: vincere per tornare a disputare una finale di Coppa dei Campioni cinque anni dopo la notte trionfale di Cardiff contro la Juventus.

Le Merengues dovranno vincere con due goal di scarto per staccare il pass valido per la finale dello Stade de France. In caso di successo di misura, invece, la sfida verrà prolungata ai tempi supplementari e, eventualmente, sino ai calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-MANCHESTER CITY

La semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Manchester City si giocherà mercoledì 4 maggio al Santiago Bernabeu di Madrid. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE REAL MADRID-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

Real Madrid-Manchester City verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Servirà scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione, oppure utilizzando una console di gioco come PlayStation o Xbox. In alternativa si può anche collegare la propria televisione a dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

Amazon Prime Video garantirà anche la diretta streaming del match. Due le possibilità: scaricare l'app su smartphone e tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del match del Santiago Bernabeu sarà affidata a Sandro Piccinini. Con lui in cabina di commento ci sarà Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-MANCHESTER CITY

Guardiola ritrova Cancelo come esterno di destra nella linea a quattro completrata da Ruben Dias, Laporte e Zinchenko. A centrocampo De Bruyne e Bernardo Silva ai fianchi di Rodri. In avanti, largo al tridente Mahrez-Foden-Gabriel Jesus. In porta c'è Ederson.

L'articolo prosegue qui sotto

Ancelotti punta tutto su Benzema per l'operazione finale: insieme al francese giocheranno Rodrygo e Vinicius. A centrocampo Valvederde con Modric e Kroos. Nelle retrovie schieramente a quattro a protezione di Courtois: Carvajal e Mendy i terzini, Militao e Alaba al centro.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.