Real e City si sfidano nella semifinale d'andata di Champions League: tutte le info su dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Cresce l'attesa per il primo atto della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City.

I Blancos guidati da Carlo Ancelotti si presentano all'appuntamento dopo aver eliminato il Liverpool agli ottavi e il Chelsea ai quarti di finale, vincendo, sin qui, tutte e quattro le gare della fase ad eliminazione diretta, tre delle quali chiuse a porta inviolata.

Di fronte ci sarà il Manchester City di Guardiola e guidato dalla stella di Erling Haaland, attuale capocannoniere della Champions League. I Citizens dopo essersi sbarazzati del Lipsia agli ottavi con un pareggio in Germania e una roboante vittoria in casa, hanno eliminato un'altra tedesca ai quarti, ovvero il Bayern Monaco, anche in questo caso dilagando all'Etihad Stadium e 'accontentandosi' di un pari in Baviera.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'epica doppia semifinale della scorsa stagione: dopo il 4-3 di marca City nella gara d'andata, gli inglesi avevano sbloccato il match anche al ritorno grazie al guizzo di Mahrez. Quando tutto sembrava ormai spingere verso la seconda finale consecutiva per la squadra di Guardiola, il Real ha confezionato una delle più grandi imprese della sua storia: i due goal di Vinicius - maturati al 90' e al 91' - hanno spinto la sfida ai tempi supplementari, nei quali è arrivata la zampata vincente di Benzema, autore del goal qualificazione.

ORARIO REAL MADRID-MANCHESTER CITY

Real Madrid-Manchester City si giocherà martedì 9 maggio 2023 allo Stadio 'Santiago Bernabeu' di Madrid. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE REAL MADRID-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

La semifinale d'andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5.

Match visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà possibile seguire Real-City anche in diretta streaming su Mediaset Infinity+ e sul sito di Sportmediaset.

I clienti Sky, invece, potranno appoggiarsi a Sky Go, scaricando l'app su dispositivi come smartphone e tablet, o collegandosi al portale ufficiale tramite pc e notebook.

L'altra opzione è da NOW, il servizio streaming on demand di Sky, che consente la visione del match dopo aver acquistato il ticket 'Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset e Sky non hanno ancora comunicato il nome dei telecronisti.

IN DIRETTA SU GOAL

Le emozioni di Real Madrid-Manchester City in diretta anche su GOAL grazie alla diretta testuale che potrete seguire collegandovi al nostro sito.

PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-MANCHESTER CITY

Benzema guida l'attacco del Real, spalleggiato da Valverde e Vinicius. A centrocampo Kroos in cabina di regia con Tchouameni e Camavinga ai suoi lati. Difesa a quattro con Militao e Rudiger, mentre Carvajal e Nacho presidieranno le corsie esterne. Tra i pali c'è Courtois.

Modulo a specchio per i Citizens con Haaland al centro dell'attacco completato da Bernardo Silva e Grealish. Rodri agirà da 'play', De Bruyne e Gundogan le mezzali. Dias e Akanji formano la coppia difensiva, Walker e Aké sulle corsie laterali. Ederson in porta.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

MANCHESTER CITY(4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All. Guardiola