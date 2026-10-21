Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Real Betis vs Feyenoord è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

Come vedere Real Betis-Feyenoord con una VPN

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Real Betis-Feyenoord: data e orario

Il Real Betis ospita il Feyenoord all'Estadio Benito Villamarín di Siviglia in una sfida di Champions League che mette di fronte due squadre con ambizioni europee ben distinte in questa fase della competizione.

Manuel Pellegrini prepara la sua squadra dopo una settimana intensa. I verdiblancos arrivano a questa partita reduci da una sconfitta pesante in campionato, ma con il ricordo ancora vivo di una vittoria europea di carattere contro il Porto, conquistata rimontando nel finale grazie a un rigore di Isco.

Il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst attraversa invece un momento di grande fiducia. I rossoblù di Rotterdam hanno vinto le ultime cinque partite consecutive, inclusa una vittoria per 3-2 contro il Como in Champions League, e si presentano a Siviglia con la consapevolezza di una squadra in forma.

In Eredivisie il Feyenoord guida la classifica con autorità, avendo demolito avversari come il PEC Zwolle per 7-0 e l'FC Utrecht per 5-0. Il capitano Luciano Valente ha parlato pubblicamente della ritrovata positività del gruppo, attribuendo parte del merito all'atmosfera del De Kuip.

Per il Betis, questo match rappresenta un'occasione di riscatto sul palcoscenico europeo dopo le difficoltà recenti. Pellegrini dovrà fare a meno di alcuni elementi e gestire le energie di un gruppo che ha già dimostrato di saper soffrire e reagire.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Real Betis vs Feyenoord in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Real Betis di Manuel Pellegrini dovrebbe scendere in campo con Alvaro Valles in porta, davanti a una difesa composta da Natan, Valentin Gomez, Angel Ortiz e Marc Bartra. A centrocampo spazio a Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals e Facundo Bernal, con Troy Parrott in attacco. Junior Firpo e Juan Hernandez sono entrambi indisponibili per infortunio.

Il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst dovrebbe affidarsi a Tjark Ernst tra i pali, con Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Jerry St. Juste e Mika Marmol in difesa. Il centrocampo vede Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline e Charles Vanhoutte, con Luciano Valente, Nacho Ferri e Anis Hadj Moussa a supporto dell'attacco. Gli ospiti fanno i conti con una lunga lista di indisponibili: Jordan Bos, Goncalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal e Shaqueel van Persie sono tutti fuori per infortunio.

Stato di forma

Il Real Betis ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 5-2 contro il Barcellona in LaLiga, mentre in precedenza i verdiblancos avevano battuto il Porto 3-2 in Champions League e l'Osasuna 5-2 in campionato. L'unico punto lasciato per strada in quel periodo era arrivato con l'1-1 contro il Deportivo de A Coruña. Complessivamente, il Betis ha segnato dodici gol e ne ha subiti undici in questo arco di cinque partite.

Il Feyenoord arriva a questa sfida con cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque gare disputate. I rossoblù hanno battuto il Telstar 4-3 in Eredivisie nell'ultima uscita e il Como 3-2 in Champions League il 14 ottobre. Il percorso recente include anche un netto 5-0 sull'FC Utrecht e un impressionante 7-0 sul PEC Zwolle, a dimostrazione di una potenza offensiva notevole. In totale, il Feyenoord ha segnato diciassette gol e ne ha incassati sette nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 1 0 0 Europa League Real Betis BET 2 Feyenoord FEY 1 FIN 2 Gol segnati 1 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

L'unico precedente disponibile tra le due squadre risale al 29 gennaio 2026, quando il Real Betis ha battuto il Feyenoord 2-1 in una gara di Europa League disputata in casa dei verdiblancos. Sulla base di questo unico incontro registrato, il Betis conduce il bilancio diretto con una vittoria contro zero del Feyenoord.

Classifica





In Champions League, il Real Betis occupa attualmente la decima posizione nel raggruppamento, mentre il Feyenoord si trova in ventiquattresima posizione, un dato che riflette le rispettive difficoltà nella fase a gironi della competizione.





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