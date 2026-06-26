La partita tra RD Congo e Uzbekistan è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per seguire la sfida in streaming.

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RD Congo-Uzbekistan: data e orario

La terza giornata del Gruppo K dei Mondiali 2026 porta RD Congo e Uzbekistan all'Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia, in una sfida che vale la sopravvivenza nel torneo per entrambe le nazionali.

I Leopardi di Sébastien Desabre arrivano a questo appuntamento con un solo punto all'attivo, frutto del pareggio per 1-1 contro il Portogallo alla prima giornata. La sconfitta per 1-0 subita dalla Colombia al secondo turno ha ristretto ulteriormente i margini: una vittoria è l'unico risultato che mantiene vive le speranze di qualificazione ai sedicesimi.

Dall'altra parte, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è ancora a zero punti dopo due partite. La pesante sconfitta per 5-0 contro il Portogallo a Houston ha chiuso di fatto ogni discorso per la qualificazione diretta, ma i Lupi Bianchi cercano almeno un risultato storico: la prima vittoria nella loro storia ai Mondiali.

Cannavaro, che ha elogiato pubblicamente Cristiano Ronaldo dopo la doppietta che ha affossato la sua squadra, dovrà trovare le risorse mentali per rimotivare un gruppo provato da due sconfitte consecutive. Il tecnico italiano sa che la sua squadra possiede qualità offensive con Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullaev, ma la difesa ha mostrato fragilità evidenti nel corso del torneo.

Desabre, dal canto suo, può contare su una rosa al completo. Yoane Wissa e Cédric Bakambu guidano l'attacco congolese, e contro una difesa uzbeka in difficoltà avranno l'occasione di sbloccarsi in questo Mondiale. La solidità del blocco difensivo guidato da Chancel Mbemba resta il punto di forza dei Leopardi.

Le implicazioni di classifica sono chiare: un successo della RD Congo garantirebbe almeno il terzo posto nel girone, con concrete possibilità di accedere al turno successivo come miglior terza. Una vittoria dell'Uzbekistan, invece, condannerebbe i Leopardi all'eliminazione.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sébastien Desabre ha a disposizione l'intera rosa senza infortuni né squalifiche. Il portiere Lionel Mpasi-Nzau guida una difesa composta da Chancel Mbemba, Steve Kapuadi e Axel Tuanzebe, con Aaron Wan-Bissaka e Arthur Masuaku sulle fasce. A centrocampo spazio a Edo Kayembe, Noah Sadiki e Samuel Moutoussamy, mentre Yoane Wissa e Cédric Bakambu formeranno la coppia d'attacco nel XI probabile.

Anche Fabio Cannavaro non registra assenze. Il portiere Abduvohid Nematov si riprende il posto tra i pali nonostante l'autorete contro il Portogallo, protetto da Rustamjon Ashurmatov, Abdukodir Khusanov e Abdulla Abdullaev. Behruzjon Karimov e Sherzod Nasrulloev agiscono sulle corsie esterne, con Otabek Shukurov e Odildzhon Khamrobekov in mezzo. Abbosbek Fayzullayev e Azizjon Ganiev supporteranno il centravanti Eldor Shomurodov nell'XI probabile. Aggiornamenti saranno disponibili in prossimità del fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La RD Congo ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro la Colombia al secondo turno del Mondiale, il 24 giugno. In precedenza, i Leopardi avevano pareggiato 1-1 con il Portogallo alla prima giornata, un punto strappato con carattere contro una delle favorite del torneo. Nelle amichevoli pre-torneo, la sconfitta per 2-1 contro il Cile e il pareggio a reti inviolate con la Danimarca avevano già mostrato un profilo difensivo solido ma con limiti in fase offensiva. La vittoria per 1-0 sulla Giamaica nei playoff di qualificazione chiude il quinquennio.

L'Uzbekistan ha vinto una sola delle ultime cinque partite, perdendo le altre quattro. La sconfitta per 5-0 contro il Portogallo il 23 giugno è il risultato più recente e il più pesante della serie. Tre giorni prima, il 18 giugno, erano già arrivati tre gol dalla Colombia in un 3-1 che aveva già compromesso il cammino nel girone. Le sconfitte contro Olanda (1-2) e Canada (2-0) in amichevole avevano anticipato le difficoltà. L'unico risultato positivo del periodo è il pareggio a reti inviolate contro il Venezuela, classificato come vittoria nei dati disponibili. Complessivamente, la squadra di Cannavaro ha subito dieci reti nelle ultime cinque gare.

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Classifica





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