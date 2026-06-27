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RD Congo-Uzbekistan: data e orario

RD Congo e Uzbekistan si affrontano all'Atlanta Stadium nella terza e ultima giornata del Girone K della Coppa del Mondo 2026, con entrambe le nazionali che arrivano all'appuntamento senza più margine di errore.

I Leopardi di Sébastien Desabre hanno raccolto un solo punto nelle prime due partite: il pareggio per 1-1 contro il Portogallo alla prima giornata ha lasciato spazio all'ottimismo, ma la sconfitta per 1-0 contro la Colombia ha complicato seriamente la corsa alla qualificazione. Terzi nel girone con un punto, devono vincere per restare in corsa.

L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro si trova in una situazione ancora più critica. Dopo il ko per 3-1 contro la Colombia, i Lupi Bianchi hanno subito un pesante 5-0 per mano del Portogallo, con Cristiano Ronaldo protagonista assoluto con una doppietta. Zero punti e una differenza reti di -7: la vittoria è l'unico risultato utile.

Cannavaro, tecnico italiano con un passato da campione del mondo da giocatore, ha elogiato pubblicamente Ronaldo dopo la sconfitta, riconoscendo la qualità dell'avversario. Ma adesso deve trovare le risorse per rimettere in piedi una squadra psicologicamente provata.

Desabre, dal canto suo, può contare su un reparto difensivo di buon livello, con elementi come Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe e Aaron Wan-Bissaka. L'attacco, guidato da Yoane Wissa e Cédric Bakambu, dovrà però essere più incisivo rispetto a quanto visto contro la Colombia.

Una partita da dentro o fuori, con la qualificazione al Turno dei 32 in palio. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Sébastien Desabre non ha ancora comunicato la formazione ufficiale della RD Congo e non risultano infortuni o squalifiche tra i Leopardi. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Anche Fabio Cannavaro non ha ancora reso nota la probabile formazione dell'Uzbekistan. Non ci sono indisponibili per infortuni o squalifiche, anche se Odiljon Hamrobekov dovrà gestire con attenzione il cartellino giallo rimediato nella partita precedente.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La RD Congo ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro la Colombia nella fase a gironi dei Mondiali, il 24 giugno. In precedenza, il pareggio per 1-1 contro il Portogallo aveva mostrato la solidità difensiva della squadra. Nelle amichevoli pre-torneo, i Leopardi avevano perso 2-1 contro il Cile e pareggiato 0-0 con la Danimarca. Nelle cinque partite considerate, la RD Congo ha segnato due gol e ne ha subiti tre.

L'Uzbekistan arriva alla partita con un momento di forma molto difficile: quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Il ko più pesante è stato il 5-0 incassato contro il Portogallo il 23 giugno, seguito dalla sconfitta per 3-1 contro la Colombia. Anche nelle amichevoli di giugno, i Lupi Bianchi hanno ceduto all'Olanda per 1-2 e al Canada per 0-2. L'unico risultato positivo nel periodo è il pareggio per 0-0 contro il Venezuela, classificato come vittoria nel computo. Nelle cinque partite, l'Uzbekistan ha segnato tre gol e ne ha subiti undici.

Precedenti

RD Congo e Uzbekistan non si sono mai affrontate in precedenza secondo i dati disponibili. La partita del 27 giugno all'Atlanta Stadium rappresenta il primo incontro ufficiale o documentato tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone K dei Mondiali, la RD Congo occupa il terzo posto mentre l'Uzbekistan è quarto e ultimo.





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