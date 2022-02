Ritorna la Champions League, due mesi dopo la conclusione della prima fase a gironi. Si entra dunque nel vivo della massima rassegna continentale con i dentro-fuori degli ottavi di finale e il menù propone subito la supersfida tra PSG e Real Madrid, entrambe semifinaliste nell'edizione 2020-21.

I parigini, guidati da Mauricio Pochettino, hanno chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto piazzandosi alle spalle del Manchester City di Pep Guardiola e davanti a Lipsia e Bruges. Dopo la finale persa contro il Chelsea nel 2020 e le semifinali raggiunte nella passata edizione, i parigini tenteranno un nuovo assalto alla prima Champions della loro storia. Per farlo ci sarà da superare la squadra che ne ha vinte di più.

Il Real di Carlo Ancelotti, dal canto suo, ha superato senza grossi patemi il proprio gruppo composto da Inter, Shakhtar e Sheriff. I Blancos, vincitori di 13 Coppe dei Campioni, non sollevano il trofeo dal 2018 - 3-1 al Liverpool nella finalissima di Kiev - e un anno fa si sono arresi soltanto al penultimo atto al cospetto dei futuri campioni d'Europa del Chelsea.

Tra i molteplici spunti di quella che ha tutti i connotati di una finale anticipata tra due squadre che stanno comandando i rispettivi campionati, c'è sicuramente grande attesa per il primo confronto tra Lionel Messi e il Real con l'argentino che sfiderà le Merengues per la prima volta con addosso una maglia diversa da quella del Barcellona. Senza dimenticare la prima da avversario del grande ex Sergio Ramos, anch'esso approdato in estate in quel di Parigi ma ancora in dubbio per la gara contro la squadra nella quale ha militato negli ultimi sedici anni.

QUANDO SI GIOCA PSG-REAL MADRID

PSG-Real Madrid si giocherà martedì 15 febbraio al Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE PSG-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Il big match degli ottavi di finale tra PSG e Real Madrid verrà trasmesso in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5.

Anche Sky detiene i diritti per la trasmissione delle gare di Champions League e la gara di Parigi si potrà seguire sui canali canali Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Lo spettacolo e le emozioni di PSG-Real saranno disponibli anche in diretta streaming. Per quanto riguarda Mediaset, si potrà seguire la partita del Parco dei Principi attraverso il servizio Mediaset Play scaricando l'app o collegandosi al sito Sportmediaset.it.

Gli abbonati Sky potranno invece usufruire del servizio SkyGo e anche in questo caso sarà necessario collegarsi al portale di riferimento o scaricare l'app sui dispositivi mobili.

C'è inoltre l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport' basterà poi selezionare la diretta della partita dal palinsesto.

Gli abbonati a Infinity+ potranno infine seguire PSG-Real Madrid in diretta streaming sulla piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida tra PSG e Real Madrid sarà raccontato su Canale 5 da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Paganin. Su Sky Sport, la telecronaca è affidata ad Andrea Marinozzi, che sarà accompagnato da Fernando Orsi.

FORMAZIONI UFFICIALI DI PSG-REAL MADRID

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé. All. Pochettino

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti