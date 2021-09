Al Parco dei Principi va in scena il big match del girone A di Champions tra PSG e City. Tutte le informazioni per seguirlo in tv e streaming.

La due giorni di Champions League si infiamma per l'incrocio più atteso di tutta la fase a gironi: PSG e Manchester City si affrontano sul palcoscenico del Parco dei Principi per la seconda giornata della prima fase del torneo.

I parigini sono chiamati al pronto riscatto dopo l'esordio 'macchiato' dal mezzo passo falso sul campo del Bruges. La formazione guidata da Mauricio Pochettino ha impattato 1-1 in Belgio dopo il vantaggio targato Ander Herrera, poi livellato dalla rete di Vanaken. Nell'ultimo turno di Ligue 1, PSG che si è importo in casa contro il Montpellier grazie alle reti di Gueye e Draxler per il 2-0 finale.

Decisamente più roboante è stato il debutto europeo degli uomini di Pep Guardiola che, in casa, hanno piegato il Lipsia con un tennistico 6-3 griffato dai sigilli di Akè, Mahrez, Grealish, Cancelo, Gabriel Jesus e dall'autorete di Mukiele. In Premier League, invece, importante vittoria dei Citizens a Stamford Bridge contro il Chelsea per 0-1: a decidere la sfida la rete di Gabriel Jesus.

QUANDO SI GIOCA PSG-MANCHESTER CITY

PSG-Manchester City si giocherà martedì 28 settembre 2021 allo stadio 'Parco dei Principi' di Parigi. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE PSG-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

La supersfida tra PSG e Manchester City verrà trasmessa in diretta su Sky: i canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4k (213 del satellite), Sky Sport (253 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire il match del Parco dei Principi anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go: sarà sufficiente scaricare l'app dedicata su pc, smartphone o tablet.

Esiste anche l'alternativa NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' bisognerà selezionare il match dal palinsesto.

Da quest'anno anche Mediaset consentirà la diretta streaming di 121 partite di Champions League attraverso il servizio Mediaset Infinity: anche in questo caso sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede da pc o notebook, oppure scaricare la relativa app da smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-MANCHESTER CITY

Messi a disposizione dopo essersi ripreso da un problema al ginocchio. Abile e arruolabile, forse dal primo minuto, anche Verratti in mezzo al campo: con lui Paredes e Wijnaldum. In difesa Hakimi e Mendes sulle corsie con Marquinhos-Kimpembe coppia centrale. Ancora fuori Sergio Ramos. In porta favorito Navas su Donnarumma, che però non è sceso in campo in Ligue 1.

Risposta a specchio per Pep Guardiola: trio d'attacco con Gabriel Jesus, in goal contro il Chelsea, supportato da Sterling e Grealish. In mezzo al campo Fernandinho con De Bruyne e Bernardo Silva ai lati. In porta Ederson, davanti al brasiliano linea a quattro con Walker, Ruben Dias, Akè e Cancelo da destra a sinistra.

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Wijnaldum, Paredes, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akè, Cancelo; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Grealish.