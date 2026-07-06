Portogallo-Spagna è trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito i canali e le piattaforme dove vedere la partita.

Come vedere Portogallo-Spagna con una VPN

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Portogallo-Spagna: data e orario

Portogallo e Spagna si affrontano negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 all'AT&T Stadium di Arlington, Texas, in uno scontro diretto tra vicini iberici che vale un posto nei quarti.

Il Portogallo ha raggiunto questo turno con qualche fatica. La vittoria per 2-1 sulla Croazia al secondo turno è arrivata con un gol di Gonçalo Ramos al 94', in mezzo a quattro reti annullate e a una controversia VAR che ha fatto discutere ben oltre i confini del campo.

Roberto Martinez schiera Cristiano Ronaldo, a 41 anni al suo sesto Mondiale. Il fuoriclasse dell'Al-Nassr ha segnato su rigore contro la Croazia e resta il riferimento offensivo della Seleção, anche se il dibattito sul suo ruolo non si è mai sopito.

La Spagna di Luis de la Fuente si presenta a Dallas con ben altra sicurezza. La vittoria per 3-0 sull'Austria nel turno precedente ha confermato la solidità di una squadra che non ha ancora subito un gol in questo torneo. Mikel Oyarzabal ha firmato una doppietta contro gli austriaci e ha contribuito direttamente a cinque degli otto gol spagnoli fin qui.

Lamine Yamal ha disputato 85 minuti contro l'Austria, il suo minutaggio più alto del torneo, un segnale incoraggiante per De la Fuente. Il giovane del Barcellona ha già fatto parlare di sé anche fuori dal campo, con la sua fascia con la scritta 'EGO' diventata uno dei temi più discussi di questi Mondiali.

Per seguire la partita in diretta TV o in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni sui canali disponibili.

Formazioni

Roberto Martinez dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo portoghese al momento.

Luis de la Fuente risponde con: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Alejandro Baena; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo. Nessuna squalifica confermata. La disponibilità di Nico Williams e Yeremy Pino, entrambi fuori contro l'Austria per infortuni muscolari, non è ancora stata ufficializzata. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Portogallo arriva a questo scontro con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. La più recente è il 2-1 sulla Croazia il 2 luglio, con il gol decisivo arrivato al 94'. Nelle cinque gare considerate, la Seleção ha segnato dieci gol e ne ha subiti tre, con un 5-0 all'Uzbekistan che rappresenta il risultato più netto del lotto. Due delle cinque partite si sono chiuse a reti inviolate al 45'.

La Spagna presenta un percorso più lineare: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. Il 3-0 sull'Austria è l'ultimo risultato, preceduto dal 4-0 all'Arabia Saudita e dall'1-0 all'Uruguay. L'unica nota stonata è lo 0-0 contro Cabo Verde nella fase a gironi. La difesa spagnola ha incassato zero gol nelle ultime quattro partite ufficiali.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale all'8 giugno 2025, quando Portogallo e Spagna si divisero la posta con un 2-2 in UEFA Nations League A. Prima di quel pareggio, la Spagna aveva vinto 1-0 a Lisbona nel settembre 2022. Guardando gli ultimi cinque incontri nel complesso, il bilancio è di una vittoria per parte, con tre pareggi a completare il quadro: un andamento che riflette l'equilibrio storico tra le due selezioni a questo livello.

Classifica





La Spagna ha chiuso al primo posto nel Girone H, mentre il Portogallo ha terminato secondo nel Girone K per qualificarsi agli ottavi di finale.





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