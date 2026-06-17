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Come vedere Portogallo-RD Congo con una VPN

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Portogallo-RD Congo: data e orario

Il Portogallo apre la propria avventura ai Mondiali 2026 contro la Repubblica Democratica del Congo nella fase a gironi della Coppa del Mondo, in quello che rappresenta il debutto di entrambe le nazionali nel torneo nordamericano. La partita si gioca all'Houston Stadium di Houston, in Texas, in una sfida valevole per il Gruppo K.

Roberto Martinez guida una Selecão che arriva al torneo con ambizioni concrete. Cristiano Ronaldo ha spazzato via qualsiasi dubbio sulla sua condizione fisica, promettendo di portare gioia ai tifosi portoghesi. La squadra si è presentata ai Mondiali in uno stato d'animo particolare, con i giocatori che hanno indossato fasce commemorative durante gli allenamenti in omaggio a Diogo Jota.

La RD Congo, guidata da Sébastien Desabre, è una delle sorprese più interessanti di questo torneo allargato. I Leopardi hanno conquistato il pass per la fase finale attraverso i playoff e si presentano a Houston consapevoli di affrontare una delle nazionali più forti d'Europa.

Il Portogallo ha chiuso la preparazione con tre vittorie consecutive nelle amichevoli, battendo Nigeria e Cile e vincendo negli Stati Uniti contro i padroni di casa. I congolesi, invece, hanno alternato risultati altalenanti nell'avvicinamento alla manifestazione, con una sconfitta contro il Cile e un pareggio a reti inviolate con la Danimarca.

Nel Gruppo K, entrambe le squadre sanno che i punti in palio in questa prima giornata possono risultare decisivi per il cammino verso gli ottavi di finale. Colombia e Uzbekistan completano il raggruppamento.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV o in live streaming, continua a leggere.

Formazioni

Sul fronte portoghese, Roberto Martinez non ha comunicato indisponibilità ufficiali né una formazione probabile in vista dell'esordio mondiale. Le notizie sulla rosa verranno aggiornate non appena disponibili, più vicino al calcio d'inizio.

Anche per la RD Congo di Sébastien Desabre non sono state rese note assenze per infortuni o squalifiche. La formazione titolare dei Leopardi sarà definita nelle ore precedenti alla gara: ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti a breve.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Portogallo si presenta all'esordio mondiale con un ruolino di marcia positivo: nelle ultime cinque partite ha collezionato quattro vittorie e un pareggio, per un totale di quattordici gol segnati e tre subiti. L'ultima uscita ha visto i lusitani battere la Nigeria 2-1 il 10 giugno, mentre in precedenza avevano superato il Cile con lo stesso punteggio. Il pareggio per 0-0 contro il Messico è l'unico neo recente, interrotto da una vittoria per 9-1 contro l'Armenia nelle qualificazioni.

La RD Congo arriva invece con un bilancio più incerto: nelle ultime cinque gare conta due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con cinque gol segnati e tre subiti. I Leopardi hanno perso 2-1 contro il Cile il 9 giugno e pareggiano 0-0 con la Danimarca, ma avevano ottenuto vittorie decisive contro Giamaica e Bermuda nelle fasi di qualificazione.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. La sfida di Houston rappresenta quindi un incontro inedito tra le due nazionali, almeno secondo i dati a disposizione.

Classifica





Nel Gruppo K dei Mondiali 2026, il Portogallo occupa attualmente la terza posizione, mentre la Repubblica Democratica del Congo si trova in seconda.





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