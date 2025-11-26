Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
Pisa
Stadio Romeo Anconetani
Inter
Lelio Donato

Dove vedere Pisa-Inter in diretta TV e streaming?

Il campionato dell'Inter riparte in casa del Pisa, le due squadre si affrontano per la tredicesima giornata di Serie A: tutte le info su dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

L'Inter vuole ripartire in campionato e per farlo fa visita al Pisa domenica pomeriggio nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A.

La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta subita nel derby, mentre i toscani si sono fatti rimontare in pieno recupero pareggiando per 2-2 contro il Sassuolo nell'ultimo turno.

Di seguito tutte le info su Pisa-Inter, incluse quelle relative a come e dove vedere la sfida in tv e streaming.

Dove vedere Pisa-Inter in diretta: canale tv e streaming

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Inter crest
Inter
INT

Pisa-Inter sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato a DAZN e Sky, invece, potrà vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Pisa-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Pisa-Inter:

  • Telecronista e seconda voce DAZN: Edoardo Testoni e Dario Marcolin

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pisa-Inter: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A
Stadio Romeo Anconetani

Chi trasmette Pisa-Inter in diretta TV e in streaming?

DAZN

Pisa-Inter: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Probabili formazioni Pisa - Inter

PisaHome team crest

4-4-2

Formazione

3-5-2

Home team crestINT
1
A. Semper
3
S. Angori
5
S. Canestrelli
4
A. Caracciolo
33
A. Calabresi
36
G. Piccinini
7
M. Leris
20
M. Aebischer
15
I. Toure
10
M. Tramoni
18
M. Nzola
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
15
F. Acerbi
20
H. Calhanoglu
30
C. Augusto
32
F. Dimarco
8
P. Sucic
23
N. Barella
9
M. Thuram
10
L. Martinez

3-5-2

INTAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Gilardino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Pisa e Inter

Il Pisa di Alberto Gilardino è attualmente sedicesimo con dieci punti, due di margine sulla zona retrocessione. I toscani hanno fin qui vinto una sola partita di campionato, pareggiando però ben sette volte.

Zero pareggi invece per l'Inter che ha vinto otto volte ma anche perso quattro partite delle prime dodici. I nerazzurri attualmente sono quarti a -3 dalla Roma capolista.

Ultimi risultati

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti

PIS

Ultime 2 partite

INT

0

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

1

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
1/2

Classifica

