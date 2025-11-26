Dove vedere Pisa-Inter in diretta TV e streaming?

L'Inter vuole ripartire in campionato e per farlo fa visita al Pisa domenica pomeriggio nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A.

La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta subita nel derby, mentre i toscani si sono fatti rimontare in pieno recupero pareggiando per 2-2 contro il Sassuolo nell'ultimo turno.

Di seguito tutte le info su Pisa-Inter, incluse quelle relative a come e dove vedere la sfida in tv e streaming.

Dove vedere Pisa-Inter in diretta: canale tv e streaming

Pisa-Inter sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato a DAZN e Sky, invece, potrà vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Pisa-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Pisa-Inter:

Telecronista e seconda voce DAZN: Edoardo Testoni e Dario Marcolin

Come guardare ovunque con una VPN

Pisa-Inter: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

Chi trasmette Pisa-Inter in diretta TV e in streaming?

Pisa-Inter: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Pisa e Inter

Il Pisa di Alberto Gilardino è attualmente sedicesimo con dieci punti, due di margine sulla zona retrocessione. I toscani hanno fin qui vinto una sola partita di campionato, pareggiando però ben sette volte.

Zero pareggi invece per l'Inter che ha vinto otto volte ma anche perso quattro partite delle prime dodici. I nerazzurri attualmente sono quarti a -3 dalla Roma capolista.

Ultimi risultati

Precedenti

PIS Ultime 2 partite INT 0 Vittorie 1 Pareggio 1 Vittoria Pisa 1 - 1 Inter

Inter 7 - 0 Pisa 1 Goal segnati 8 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Classifica