Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La ventunesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Pisa e Atalanta.

In questa pagina tutto quello che c'è da sapere sul match tra toscani e bergamaschi: dalle probabili formazioni a dove seguire la partita in diretta tv e in streaming.

CI saranno diversi modi per vedere Pisa-Atalanta per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (251). Pisa-Atalanta sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW.

Pisa ancora in emergenza: ancora ai box Cuadrado, Albiol, Lusuardi, Vural e il lungodegente Stengs. Gilardino, inoltre, perde anche Caracciolo che dovrà scontare un turno di squalifica.

Notizie Atalanta

Palladino con due dubbi dall'infermeria: in casa Atalanta si proverà a recuperare fino all'ultimo sia Djimsiti che Kolasinac, mentre Bakker e Bellanova non saranno a disposizione. Ancora indisponibile Lookman, impegnato con la Nigeria in semifinale di Coppa d'Africa. In attesa, poi, del nuovo acquisto (ancora da ufficializzare) Raspadori.

Probabili formazioni Pisa-Atalanta

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Calabresi, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Situazione sempre più delicata per il Pisa, ultimo in classifica a braccetto col Verona: la vittoria manca dal 7 novembre, da quel momento sono arrivati 4 pareggi e 5 sconfitte.

Momento di salute e di grande brillantezza per l'Atalanta: grazie al 2-0 rifilato al Torino, la Dea ha centrato la terza vittoria di fila, con tanto di terzo clean sheet consecutivo, in campionato. La squadra di Palladino si posiziona al settimo posto a -3 dalla zona Europa, anche se il Como deve recuperare una partita.

