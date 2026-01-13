Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
Pisa
Stadio Romeo Anconetani
Atalanta
Michael Di Chiaro

Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Pisa e Atalanta si affrontano in occasione della ventunesima giornata di Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

La ventunesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Pisa e Atalanta.

In questa pagina tutto quello che c'è da sapere sul match tra toscani e bergamaschi: dalle probabili formazioni a dove seguire la partita in diretta tv e in streaming.

Come guardare Pisa-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

CI saranno diversi modi per vedere Pisa-Atalanta per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (251). Pisa-Atalanta sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pisa-Atalanta: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Pisa - Atalanta

Formazione

Notizie Pisa

Pisa ancora in emergenza: ancora ai box Cuadrado, Albiol, Lusuardi, Vural e il lungodegente Stengs. Gilardino, inoltre, perde anche Caracciolo che dovrà scontare un turno di squalifica.

Notizie Atalanta

Palladino con due dubbi dall'infermeria: in casa Atalanta si proverà a recuperare fino all'ultimo sia Djimsiti che Kolasinac, mentre Bakker e Bellanova non saranno a disposizione. Ancora indisponibile Lookman, impegnato con la Nigeria in semifinale di Coppa d'Africa. In attesa, poi, del nuovo acquisto (ancora da ufficializzare) Raspadori.

Probabili formazioni Pisa-Atalanta

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Calabresi, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Forma

Situazione sempre più delicata per il Pisa, ultimo in classifica a braccetto col Verona: la vittoria manca dal 7 novembre, da quel momento sono arrivati 4 pareggi e 5 sconfitte. 

Momento di salute e di grande brillantezza per l'Atalanta: grazie al 2-0 rifilato al Torino, la Dea ha centrato la terza vittoria di fila, con tanto di terzo clean sheet consecutivo, in campionato. La squadra di Palladino si posiziona al settimo posto a -3 dalla zona Europa, anche se il Como deve recuperare una partita.

Partite tra le due squadre

Classifica

