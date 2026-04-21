Dove vedere Parma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Pisa in situazione disperata, il nuovo turno di campionato potrebbe avvicinare alla retrocessione in Serie B: al Tardini, contro il Parma, proverà a sperare ancora.
Cinque partite al termine. Che il Pisa dovrà vincere tutte, sperando nei passi falsi continui delle squadre al 17esimo e al 18esimo posto. La squadra di Hiljemark non ha alternative per continuare a giocare in Serie A, visti gli appena 18 punti conquistati fin qui a i dieci che la separano da Lecce e Cremonese, attualmente appaiate al terzultimo e quartultimo posto.
Il primo passo per sperare ancora nella permanenza nella massima serie è il Tardini di Parma, contro un team già virtualmente salvo e intenzionato a concludere il campionato nella miglior posizione possibile, magari nella parte sinistra della classifica.
Parma-Pisa, di scena sabato 25 aprile alle ore 20:45, rappresenta realmente l'ultima spiaggia per la squadra toscana promossa in Serie A la scorsa primavera dopo un attesa di oltre tre decenni.
Come guardare Parma-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming
Parma-Pisa si può guardare in diretta tv e streaming tramite il sito e l'app di DAZN, che trasmette l'intera Serie A anche nel 2025/2026
In ogni caso è possibile vedere il match tra Parma e Pisa anche su Sky e in particolare sul canale 214, questo qualora sia stata attivata Zona DAZN, permettendo la visione del canale DAZN 1.
Come guardarla all'estero ovunque con una VPN
Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Parma-Pisa con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN
, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming
sportivo.
Parma-Pisa: ora di inizio
Notizie su Parma, Pisa e probabili formazioni
Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Pisa
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, PellegrinoPISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo
Giocatori infortunati e squalificati
Forma di Parma e Pisa
- Goal segnato (subito)
- 4/8
- Partite con più di 2,5 gol
- 1/5
- Entrambe le squadre a segno
- 3/5
- Goal segnato (subito)
- 4/12
- Partite con più di 2,5 gol
- 4/5
- Entrambe le squadre a segno
- 2/5
Precedenti tra Parma e Pisa
3
Vittorie
1
Pareggio
1
Vittoria
- Partite con più di 2,5 gol
- 2/5
- Entrambe le squadre a segno
- 2/5
Classifica di Parma e Pisa