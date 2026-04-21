Dove vedere Parma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Cinque partite al termine. Che il Pisa dovrà vincere tutte, sperando nei passi falsi continui delle squadre al 17esimo e al 18esimo posto. La squadra di Hiljemark non ha alternative per continuare a giocare in Serie A, visti gli appena 18 punti conquistati fin qui a i dieci che la separano da Lecce e Cremonese, attualmente appaiate al terzultimo e quartultimo posto.

Il primo passo per sperare ancora nella permanenza nella massima serie è il Tardini di Parma, contro un team già virtualmente salvo e intenzionato a concludere il campionato nella miglior posizione possibile, magari nella parte sinistra della classifica.

Parma-Pisa, di scena sabato 25 aprile alle ore 20:45, rappresenta realmente l'ultima spiaggia per la squadra toscana promossa in Serie A la scorsa primavera dopo un attesa di oltre tre decenni.

Come guardare Parma-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Parma-Pisa si può guardare in diretta tv e streaming tramite il sito e l'app di DAZN, che trasmette l'intera Serie A anche nel 2025/2026

In ogni caso è possibile vedere il match tra Parma e Pisa anche su Sky e in particolare sul canale 214, questo qualora sia stata attivata Zona DAZN, permettendo la visione del canale DAZN 1.

Come guardarla all'estero ovunque con una VPN

Parma-Pisa: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

Notizie su Parma, Pisa e probabili formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Pisa Probabile formazione Panchina Allenatore C. Cuesta Probabile formazione Panchina Allenatore O. Hiljemark

Forma di Parma e Pisa

Precedenti tra Parma e Pisa

Classifica di Parma e Pisa