Dove vedere Parma-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Napoli si è ripreso il secondo posto dopo mesi di inseguimento ed ora, fino a quando sarà possibile, proverà a mettere pressione alla capolista Inter. Entrambe impegnate domenica, giocheranno però alle 15 e alle 20:45, con i Campioni d'Italia in carica che potrebbero così portarsi a -4 dalla vetta prima del posticipo che il team meneghino giocherà a Como.

Domenica sarà un punto fondamentale nella corsa Scudetto, considerato come un +7 interista anche dopo il 32esimo turno metterà praticamente fine alle speranze azzurre di una rimonta nelle ultime giornate. Con un +4, però, tutto potrebbe accadere: il Napoli ne è consapevole e per questo sta preparando la sfida contro il Parma come fosse una finale di Champions.

A ricevere gli azzurri ci sarà però un Parma sì vicino alla salvezza, ma non ancora matematicamente fuori dalla lotta per rimanere in Serie A.

Come guardare Parma-Napoli in diretta? Canale TV e streaming

Dazn trasmette in diretta tv e streaming la partita tra Parma e Napoli di scena domenica 12 aprile alle ore 15:00.

Visibile tramite l'app e il sito ufficiale di Dazn, Parma-Napoli è comunque disponibile su Sky, solamente però in caso di attivazione di zona Dazn, servizio che permette di vedere le partite sul canale numero 214 del satellite, ovvero Dazn 1.

Parma-Napoli: a che ora inizia

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

Notizie su Parma-Napoli e probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Oristanio. All. Cuesta.

Squalificati: Pellegrino | Indisponibili: Cremaschi, Frigan

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Rrahmani, Vergara

Forma di Parma e Napoli

I precedenti tra Parma e Napoli