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Dove vedere Parma-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Parma Calcio 1913 vs Napoli
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Il Napoli vuole provare a mettere pressione all'Inter portandosi a -4 dalla vetta: la partita contro il Parma, non ancora salvo, è fondamentale per il discorso Scudetto.

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Il Napoli si è ripreso il secondo posto dopo mesi di inseguimento ed ora, fino a quando sarà possibile, proverà a mettere pressione alla capolista Inter. Entrambe impegnate domenica, giocheranno però alle 15 e alle 20:45, con i Campioni d'Italia in carica che potrebbero così portarsi a -4 dalla vetta prima del posticipo che il team meneghino giocherà a Como.

Domenica sarà un punto fondamentale nella corsa Scudetto, considerato come un +7 interista anche dopo il 32esimo turno metterà praticamente fine alle speranze azzurre di una rimonta nelle ultime giornate. Con un +4, però, tutto potrebbe accadere: il Napoli ne è consapevole e per questo sta preparando la sfida contro il Parma come fosse una finale di Champions.

A ricevere gli azzurri ci sarà però un Parma sì vicino alla salvezza, ma non ancora matematicamente fuori dalla lotta per rimanere in Serie A.

Come guardare Parma-Napoli in diretta? Canale TV e streaming

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Dazn trasmette in diretta tv e streaming la partita tra Parma e Napoli di scena domenica 12 aprile alle ore 15:00.

Visibile tramite l'app e il sito ufficiale di Dazn, Parma-Napoli è comunque disponibile su Sky, solamente però in caso di attivazione di zona Dazn, servizio che permette di vedere le partite sul canale numero 214 del satellite, ovvero Dazn 1.

Parma-Napoli: a che ora inizia

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Stadio Ennio Tardini

Notizie su Parma-Napoli e probabili formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Napoli

Parma Calcio 1913Home team crest

3-5-2

Formazione

3-4-2-1

Home team crestNAP
31
Z. Suzuki
39
A. Circati
15
E. Del Prato
5
L. Valenti
27
S. Britschgi
10
A. Bernabe
16
M. Keita
41
H. Nicolussi Caviglia
14
E. Valeri
7
G. Strefezza
21
G. Oristanio
32
V. Milinkovic-Savic
5
J. Jesus
17
M. Olivera
4
A. Buongiorno
68
S. Lobotka
37
L. Spinazzola
8
S. McTominay
99
A. Zambo Anguissa
11
K. De Bruyne
3
M. Gutierrez
23
G. Nascimento

3-4-2-1

NAPAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Oristanio. All. Cuesta.

Squalificati: Pellegrino | Indisponibili: Cremaschi, Frigan

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Rrahmani, Vergara

Forma di Parma e Napoli

I precedenti tra Parma e Napoli

PAR

Ultime 5 partite

NAP

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

1

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
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