Il Parma sfida il Milan nella 14ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli fa visita al di Roberto D'Aversa nella 14ª giornata di . Il Diavolo è attualmente 11° in classifica con e a quota 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, gli emiliani occupano l'8° posto con il con 18 punti e un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Sono 25 i precedenti in Serie A fra le due formazioni in casa dei ducali, e il bilancio sorride ai rossoneri con 10 successi, 8 affermazioni gialloblù e 7 pareggi. Nelle ultime 12 gare interne contro il Milan, il Parma ha vinto soltanto 2 volte e non conquistano i 3 punti dal 27 ottobre 2013, quando si imposero 3-2 con una rete di Parolo e una doppietta di Cassano.

Nelle ultime 4 gare disputate il Milan ha rimediato una vittoria sulla , 2 sconfitte di fila con e e un pareggio con il , il Parma invece ha collezionato una sconfitta, 2 pareggi e un successo sulla . Le due squadre sono le uniche in tutta la Serie A a non aver trovato ancora il goal su calcio d'angolo.

Krzysztof Piatek resta il giocatore più prolifico della squadra rossonera con 3 reti segnate, sebbene la sua astinenza duri dallo scorso 20 ottobre, mentre il danese Andreas Cornelius, autore di 5 goal, è il miglior marcatore della formazione gialloblù.

QUANDO SI GIOCA PARMA-MILAN

Parma-Milan si giocherà il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE PARMA-MILAN IN TV E STREAMING

La sfida Parma-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sul canale Sky Sport (253 del satellite, 484 del digitale terrestre). Mediante Sky Go la partita sarà visibile per gli abbonati anche in diretta su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione, e sul proprio pc o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa si potrà vedere la gara in diretta streaming su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente, acquistando uno dei pacchetti offerti, di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-MILAN

D'Aversa avrà un reparto d'attacco ancora decimato dagli infortuni, visto che sono indisponibili Inglese, Karamoh e Cornelius, ma recupera Gervinho che riprenderà il suo posto al centro del tridente completato da Kulusevski e Sprocati. A centrocampo torna Hernani dopo il turno di squalifica, e il brasiliano dovrebbe prendersi il posto di regista in sostituzione di Scozzarella, fermato da un problema muscolare, mentre Kucka e Barillà agiranno da mezzali. La difesa sarà guidata da capitan Bruno Alves, con Iacoponi al suo fianco e Darmian e Gagliolo che dovrebbero essere i due esterni bassi.

Pioli ritrova Bennacer in regia e Calhanoglu in attacco dopo il turno di squalifica. Entrambi dovrebbero essere titolari. Davanti, accanto al turco, che farà l'esterno offensivo di sinistra, Piatek giocherà da centravanti e Suso sarà l'esterno alto di destra. Probabile conferma per Bonaventura dopo la bella prova contro il Napoli insieme a Krunic. Paquetà verso la panchina. Nella difesa a quattro davanti a Donnarumma, l'unico dubbio è sulla destra, dove si rinnova il ballottaggio fra Conti e Calabria, con il primo in vantaggio, mentre a sinistra agirà Theo Hernández e la coppia centrale sarà composta da Musacchio e Romagnoli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.